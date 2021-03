El As Pontes se impone sufriendo al Fisterra

El As Pontes volvió a regalar un triunfo a una afición que, de nuevo, pudo acudir a ver a los suyos al campo de O Poboado. Eso sí, una victoria un tanto sufrida en un duelo en el que los ponteses dominaron siempre en el marcador si bien dos acciones puntuales que terminaron en sendos penaltis dieron una emoción innecesaria al duelo ante el Fisterra.





Fueron los de la villa los que inauguraron el marcador de la mano de Mitogo a los 21 minutos de juego, con un lanzamiento del jugador al segundo palo, en donde estaba el meta visitante. Si bien lo ajustado de su tiro hizo que el balón se fuese al fondo de la red para colocar a los suyos en ventaja. Una mínima renta que el As Pontes defendió para irse con ella al descanso. En la segunda mitad, Chollas introdujo en el campo a un Rubén Pardo que cumplió ya en sus primeros segundos en el campo, anotando el 2-0. El jugador recibió un pase en profundidad de Borja Pita y, gracias a su velocidad, se colocó dentro del área y batió de nuevo al portero del Fisterra.





El As Pontes trabajó más desde entonces en defender este resultado, si bien a los diez minutos un derribo de Manu Moya sobre Bilal supuso el 2-1, anotando el penalti el exjugador del equipo azul Eloy. El Fisterra lo intentó y apretó a un equipo local más cerrado en su campo, si bien tuvo tiempo para encontrar el segundo de Mitogo y el tercero para los suyos que consiguió rematar, con un tiro cruzado, un pase desde la derecha de Cristian en el minuto 74. De nuevo, esta tranquilidad le duró poco al As Pontes ya que, dos minutos después, el Fisterra volvía a recortar distancias con otro penalti, en esta ocasión cometido por Del Río y con Álex como ejecutor. Un 3-2 que ya no se movería dando así más puntos a los ponteses de cara a la segunda fase de la competición liguera.