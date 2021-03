Indignación por el “desprecio” del PP de Pontevedra hacia la ciudad de Ferrol

El comentario del portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, señalando que con el cierre de la fábrica de Ence “Pontevedra va en camino de convertirse en el nuevo Ferrol” ha generado un gran malestar al alcalde de la ciudad naval, Ángel Mato, que tachó de “ataque gratuíto a Ferrol” esas declaraciones.





Mato apuntó que Domínguez “valeuse do desprezo á nosa cidade coma unha arma para un debate que nada ten que ver con Ferrol”. Por eso, el regidor ferrolano exige una rectificación por parte de Rafael Domínguez así como una reprobación por parte del PP de Galicia.





El regidor local considera que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijoo, debe censurar ese comentario “ofensivo e totalmente fóra de lugar” y se refirió también a que el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, como ferrolano, debe pronunciarse y asegurar “que non comparte de ningunha maneira o menosprezo que fixo o seu compañeiro”.





Mato criticó, asimismo, la actitud de este último indicando que “non se pode vir a Ferrol de fin de semana a botar balóns fóra, coma se a Xunta de Galicia non tivera ningunha competencia en materia industrial e coma se o Partido Popular nunca gobernara en Ferrol, Santiago e Madrid con tres maiorías absolutas, cun resultado á vista de todos”. Por eso, el regidor apunta que demanda para la ciudad de Ferrol respeto, “o que merece, en todos os sentidos e ante quen sexa”.





También el BNG considera una osadía que el Partido Popular haga esas afirmaciones “despois de ser o PP corresponsable xunto ao PSOE da situación de desmantelamento industrial da cidade”, por eso exige también al presidente de la Xunta y al portavoz popular en la ciudad una censura y condena explícita de las descalificaciones hechas por el representante popular de Pontevedra.





El portavoz nacionalista, Iván Rivas, explica que parece que “entre todos a mataron e Ferrol soa morreu sen que agora ninguén non só non se faga responsable de nada senón que non propoñan nada diferente.” Por eso, también pide al alcalde ferrolano “un pouco de autocrítica e asumir a corresponsabilidade do seu partido político na actual situación da cidade”.





Por su parte, el presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey, se refirió ayer en sus redes –donde las declaraciones de Rafael Domínguez tuvieron mucha repercusión– a estos comentarios señalando que Ferrol y Pontevedra son dos grandes ciudades si bien “desgraciadamente tienen en común un gobierno del PSOE que está asfixiando a sus dos principales empresas”.





Sobre lo demás, en relación a la declaración de su homólogo en el Concello pontevedrés, quitó hierro al asunto, indicando que “son fuegos artificiales y no creo que estos tiempos tan duros estén para eso”.





El Plan de Mejora para la Empleabilidad se incrementa con 800.000 euros del ente provincial

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, firmó ayer con el presidente de la Diputación, Valentín González, la aportación del ente provincial al Concello para incrementar la cuantía del Plan de Mejora par la Empleabilidad –PAME– que lleva a cabo la administración local en ayuda de pequeñas empresas y autónomos por la crisis motivada por la Covid-19.





Mato agradeció la colaboración de la institución “consciente da necesidade nas cidades” y manifestó que echaba en falta la apuesta económica de la Xunta a este respecto “lamentando que os cartos que chegaron do Goberno central non cheguen a quen os necesita, eses pequenos negocios e autónomos”.





González Formoso destacó, en el acto en el que también se realizó la pertinente dotación económica a los Concellos de A Coruña y Santiago, el “firme compromiso demostrado no último ano polo mundo municipal para facer fronte aos devastadores efectos da pandemia”. De este modo, aseguró que “durante esta crise, Deputación e concellos estamos a centrar todos os recursos no ámbito social e do emprego para apoiar aos que máis nos necesitan”, haciendo hincapié, además, en que “o noso compromiso coa hostalería e o comercio é claro pero nunca é suficiente e por iso vamos a seguir dando este apoio sempre de forma coordinada coas entidades locais”.