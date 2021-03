Xestionar as contradicións

A estas alturas da vida hai pouco máis que vivir coas contradicións por asumir que o inmediato é moito máis importante. Así o BNG está a ter que xestionar as súas. O seu erro de quedar fóra dos Orzamentos do Estado significa, nin máis nin menos, que para eles acabou a lexislatura en Madrid. Agora, Ana Pontón suplica por unha foto con Feijóo. Na comarca, ás portas da folga xeral do 10 de marzo, precisamente desde o PSOE lembráronlle as súas ansias privatizadoras de Astano.





En Ferrol o grupo de goberno terá todas as responsabilidades que consideren, pero se non hai orzamentos municipais, tamén é porque hai quen non quere que Mato xestione maiores recursos. Pode ser moi duro saber que algúns naceron para compartir o camiño da esquerda, claro que igual poidan sentirse satisfeitos xogando ao pim-pam-pum. Pero, todos terán que responder ante a cidadanía por como xestionen as súas contradicións.