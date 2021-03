El Concello felicita a la hostelería en el primer fin de semana de reapertura

El concejal de Seguridade, Germán Costoya, felicitó ayer a los profesionales del sector de la hostelería por su compromiso con el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias durante el primer fin de semana de reapertura. Según informaron fuentes municipales, desde el pasado viernes hasta la mañana de ayer, con la entrada en vigor de las nuevas restricciones de la Xunta, la Policía Local efectuó 43 denuncias por el incumplimiento de medidas sanitarias, pero solo una de ellas correspondió a un establecimiento de este sector.





“Quero aproveitar para romper unha lanza en favor da hostelería e do magnífico traballo que están facendo e a magnífica entrega que están poñendo para cumprir de maneira estricta con todas as normativas sanitarias”, señaló el edil, al tiempo que informaba de que se realizaron 49 inspecciones en establecimientos de la ciudad. “Houbo que corrixir algunha cousiña –apuntó Costoya–, como algunha mesa de máis, pero foron advertidos pola Policía Local e os propios hosteleiros, de forma totalemente inmediata corrixiron esa eiva”.





En cuanto a las propuestas de sanción realizadas por los funcionarios, el Concello detalló que fueron cinco el viernes; 16 el sábado; 15 el domingo; y otras siete entre las ocho de la tarde del domingo y las siete de la mañana de ayer –que no fueron contabilizadas en su momento–. De un modo más concreto, el concejal de Seguridade apuntó que de las 43 denuncias, 20 correspondieron al incumplimiento del toque de queda; once por no usar la mascarilla; seis por reunirse no convivientes –en este caso, la fiesta ilegal detectada el sábado–; dos por fumar; otras tantas por no mantener la distancia de seguridad; una denuncia por no respetar el cierre perimetral comarcal y otra por consumir alcohol en la vía pública.





En el local denunciado, por otra parte, se descubrieron a dos clientes consumiendo en el interior y a otros tantos jugando con la máquina tragaperras dentro del establecimiento.