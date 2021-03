Acabamos de conocer que Cifuentes queda exonerada de responsabilidad en el tema de su Máster. Sin embargo a María Teresa Feito, profesora y a la sazón asesora del Gobierno regional, tres años por falsedad documental, y a la profesora de la Universidad rey Juan Carlos, Cecilia Rosado, un año y seis meses, por haber falsificado el acta con, nada menos que un Notable. Había trascendido tiempo atrás, que la señora Rosado, recibió presiones de la señora Feito, repito, asesora de la Comunidad de la que Cifuentes era Presidenta, para que le diera buena nota, so pena de consecuencias.





No entiendo cómo la Justicia es tan benigna con los altos cargos, y tan poco considerada con los subalternos de aquellos. Porque, vamos a ver, si se castiga a quien afirma que cambió la nota por temor a represalias, a favor de la única beneficiaria, ¿cómo dejar impune de delito a ésta, cuyo examen, según todas las informaciones, nunca hizo? El perjurio está tipificado como delito en el Código Penal. ¿No sabía ella nada del notable a su favor?





En mi opinión, el hecho de que su abogado haya sido juez de la Audiencia Nacional, tiene bastante que ver. Pero, estamos acostumbrados a que la justicia sea maltratada por aquellos que tienen el deber de administrarla. Hemos visto como un juez del país vasco anula la orden de cierre de la hostelería, afirmando que “un epidemióloco es un médico de cabecera, que se hizo un cursillo…” O, como el Pte. del TSJ de Castilla y León, afirma que “la democracia está en solfa, desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno”





No me alegra que la gente entre en la cárcel, pero menos me alegra que entren inocentes, y yo no dormiría tranquilo al ver como dos colaboradoras entran en la cárcel por haberme subido el caché cultural.