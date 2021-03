Hace 25 años: Nuevas viviendas en Esteiro y recta final en las Elecciones Generales

El periódico del 1 de marzo de 1996 abría su edición con entrevista a los candidatos a las Generales, las nuevas viviendas en Esteiro y el divorcio de Carlos y Diana de Inglaterra.





Pérez Rubalcaba: "Si Aznar viviera en La Coruña, votaría a Francisco Vázquez"

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que estaba convencido de que si Aznar viviera en La Coruña votaría a Francisco Vázquez, con quien compareció en rueda de prensa poco antes de participar en un mitin electoral en Ferrol. A dos días de la votación, el periódico publicaba entrevistas con los dos candidatos, uno reivindicando el relevo, y el otro pidiendo a Anguita que la izquierda cierre filas y vote en bloque al PSOE.









Felipe González, en un mitin en el Coliseo en el que reunió a 15.000 personas





El divorcio de Carlos y Diana pone a prueba a la Monarquía británica

La decisión de la princesa Diana de aceptar el divorcio del príncipe Carlos de Inglaterra supone una nueva prueba para la supervivencia de la monarquía británica, que atraviesa por una de las crisis más profundas desde la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936. Si bien el divorcio de Carlos y Diana no afectará a los derechos de sucesión del príncipe de Gales, su futuro puede depender de la opinión pública, como ocurrió en tiempos de su tío, Eduardo VIII, quien se vio obligado a abdicar, ya que el pueblo nunca hubiera aceptado a la divorciada Wallis Simpson.





El IGVS construirá sesenta nuevas viviendas en Esteiro

El director general del Instituto Galego de Vivenda e Solo, José Antonio Redondo López, mantuvo una reunión con los responsables municipales de Ferrol para abordar una serie de cuestiones pendientes en relación con el convenio marco firmado en el año 90 entre el citado organismo y el Ayuntamiento. Redondo anunció la construcción de 60 nuevas viviendas y se convocará un concurso de ideas para rehabilitar Argüelles. Las expropiaciones, que concluirán a lo largo del mes de marzo, ascienden a un importe total de cien millones de pesetas.

















Eva Merlán Bollain: "As ilustracións axudan a comprede-los textos e teñen tamén unha función didáctica"

Antes non se lía porque a educación non era privilexio de todos. Hoxe, que é moi sinxelo topar con libros interesantes, resulta que os nenos néganse a ler. Non hai quen lles meta dentro a historia, as ciencias ou calquer outra materia. Cpmo comenta Eva Merlán "este non é un problema exclusivo dos nenos, hai moitos adultos que non len". O Concello de Narón, a través dos coñecementos do arqueólogo Andrés Pena e coa colaboración desta ilustradora, proxecta facer que a historia deste lugar fose recoñecida e comprendida por tódolos escolares.