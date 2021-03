EL E-CIGARRILLO EL MÉTODO MÁS SEGURO DE FUMAR

En los últimos 20 años en España son muchas las personas que se han pasado al mundo del e-cigarrillo. En los últimos cinco de hecho esta tendencia se ha acelerado de manera sensible. Mucho más versátil que el tabaco convencional , el cigarrillo electrónico cuenta con numerosos productos anexos cómo son los líquidos para tabaco electrónico formados por un amplio stock entre el cual el usuario puede elegir múltiples opciones adaptadas a sus necesidades . Por estos motivos desde su llegada desde Asia a principios de los años 2000 su popularidad no ha dejado de crecer , tanto a nivel nacional como internacional . Este hecho se debe a que el uso del e-cigarrillo concede la posibilidad al consumidor de modificar el producto original a su elección , de una manera que el tabaco tradicional nunca ha podido ofrecer.



Pero no solo eso hace a este producto atractivo para los consumidores. El e-cig es de largo el método más seguro para fumar.



A diferencia el tabaco tradicional cuenta con numerosos beneficios para la salud ya que es un producto completamente libre de compuestos tóxicos. Este hecho provoca que el consumidor no se exponga mediante su empleo a posibles problemas de salud , muy al contrario tampoco pone en riesgo a las personas que lo rodean.



De hecho al mismo tiempo numerosos estudios científicos avalan que quizás sea el mejor método para abandonar el tabaco convencional. Al menos en un 60% los antiguos fumadores, cómo así indican varias encuestas, se sienten mucho más cómodos en su transición para dejar el tabaquismo si pasan antes por el uso intermedio del cigarrillo electrónico.



Pero el e-cig es también un hábito creciente entre personas sin ninguna experiencia previa en el mundo de los productos vapeantes ni relación con el tabaco convencional. Como decíamos anteriormente la gran versatilidad que ofrece y la cantidad de complementos anexos que tiene, y que favorecen una personalización a la hora de su uso, hace que usuarios noveles se sientan cada día más interesados por este tipo de equipos.



Una de las ventajas con las que también cuenta , especialmente de cara a este tipo de usuarios, es que no necesita de ninguna experiencia previa para su utilización. Es realmente sencillo que el consumidor pueda utilizarlo e incluso elegir un producto que se adapte a sus necesidades . También este tipo de nuevos usuarios valoran mucho el hecho de que sea hasta un 95 % más seguro su uso que el del tabaco. Este dato es un reflejo de que no cuenta con ningún tipo de estigma social y cada vez es más habitual conocer a personas que ya lo utilizan.



Es por eso que se calcula que en la actualidad sobre unas 600.000 personas en España usan el cigarrillo electrónico diariamente , muchas de las cuales son antiguos fumadores que han conseguido dejar el tabaco gracias a este hábito mucho más saludable. Y es que usando el cigarrillo electrónico los consumidores apenas inhalan vapor, este se produce mediante el calentamiento del e-líquido que contiene el e-cig . Este proceso surge sin ningún tipo de combustión previa lo que evita que se generen cualquier tipo de sustancias perjudiciales mediante humo. Al mismo tiempo esta inhalación de vapor viene acompañada del disfrute de sabores agradables que elige libremente el usuario. También a diferencia del tabaco convencional el consumidor se libra de que por sus pulmones circulen sustancias tan nocivas como el alquitrán o el amoniaco. Tampoco afecta su uso ni al olfato ni al gusto, que no sufren merma alguna para seguridad de los consumidores. A su vez los niveles de nicotina que contienen los e-líquidos son generalmente o muy bajos o nulos dejando esto a decisión del usuario.



También una ventaja fundamental del cigarrillo electrónico es que es un artículo muy económico. Sin duda su uso constituye un importante ahorro monetario para los consumidores ya que es un producto duradero que se adapta con mucha facilidad a las posibilidades económicas particulares de cada usuario, gracias al amplio stock de variantes que existen.



Por otro lado su mantenimiento es relativamente sencillo y no necesita del empleo de demasiado tiempo. Apenas con una limpieza una vez a la semana de manera superficial y con una limpieza más a fondo una par de veces al mes puede mantener una buena vida útil, larga y duradera.



Por último, encontrar cigarrillos electrónicos y sus derivados es muy sencillo. Apenas a un solo click de distancia y desde la comodidad de nuestro domicilio tiendas online especializadas como Terpy.es ofrecen a los usuarios productos de calidad perfectamente testados y adaptados a las demandas particulares de cada consumidor. Este tipo de servicios vienen avalados por una amplia experiencia acreditada que ofrecen a los usuarios las máximas garantías.