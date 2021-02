Lino López: “Este partido marca la línea de lo que será la fase”

Aunque muchas veces se ponga el acento sobre las estadísticas y premios individuales, son los éxitos colectivos los que marcan el potencial de un equipo y sobre ello quería poner el acento Lino López tras la vigésimo segunda victoria del Baxi Ferrol. Un registro de récord digno de “disfrutar y valorar como se merece”, porque no siempre “consigues la química para trabajar y ganar” como a su equipo le está sucediendo esta temporada.





Cauto y con la cabeza siempre en esa fase de ascenso que llegará en poco más de un mes, el preparador se mostraba solo satisfecho a medias con un triunfo meritorio, ante el segundo clasificado, pero que dejó ver alguna sombra en el juego del equipo durante el último cuarto: “Hay dos partidos diferentes: los dos primeros cuartos, en los que llevamos la iniciativa, estamos bien en defensa y leemos bien las ventajas y otro partido, en el último, en el que hacemos malos ataques, malas elecciones y no somos capaces de anotar con fluidez”. De hecho, el preparador no duda de que “gracias a la ventaja que teníamos fuimos capaces de llevarnos la victoria”.





Un duelo exigente, en el que “sabíamos que son un equipo duro en defensa, con jugadoras de talento y calidad defensiva”. Y por eso el Baxi Ferrol estuvo trabajando toda la semana con las ideas claras: “No precipitarnos, salir fácil de su presión y no cometer pérdidas”, porque “sabíamos que se podría complicar si no éramos capaces de jugar bien, que no nos podíamos desconcentrar ningún minuto y hubo fases en las que lo hicimos”.





Un lapsus final que, en cierta medida resulta un toque de atención en vistas a lo que se va a encontrar en la promoción de ascenso, en la que “es importante ganar y perder, pero también cada canasta, porque el basketaverage te puede dejar fuera. Ha sido un partido exigente que nos marca la línea que vamos a tener en la fase”.