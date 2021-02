Feijóo urge al Gobierno la modernización de Navantia y advierte de que peligran las fragatas F-110

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo alertó de la “situación industrial crítica tendente a empeorar” que atraviesa la comarca de Ferrol y ante la que dijo “no nos vamos a callar ni a refugiarnos en que esto es competencia” del Ejecutivo central. Lo hizo tras un encuentro mantenido ayer en Ferrol con dirigentes de su partido en la zona entre los que se encontraban el presidente del PP provincial, Diego Calvo; el portavoz municipal, José Manuel Rey Varela; el senador, Juan Juncal y portavoces y regidores de la comarca.





El mandatario gallego aprovechó la ocasión para urgir al Gobierno central la contratación de “la modernización del astillero” de Navantia Ferrol y advirtió de que de no acometerla “peligran las fragatas” F-110 para la Armada Española, cuyo inicio se ha desplazado al año 2023.





Sin carga

Nuñez Feijóo censuró la falta de carga de trabajo para el astilleros ferrolano durante este 2021 y recordó que hay 1.000 millones de euros en los Presupuestos del Estado sin gastar que tenían que invertirse en Navantia. “Tampoco para 2022 y se dice que hasta 2023 no empezará la construcción de las fragatas; un buque puente vale menos de 120 millones de euros”, indicó.





Es por ello que instó al Gobierno central a anunciar el próximo martes “un barco AOR o un BAM”, dijo y aseguró que “empiezo a sospechar que no hay ningún interés para modernizar el astillero; Navantia no me da ninguna fecha para el corte de chapa de las fragatas, la única información que tengo es ninguna”.

Feijóo acusó al gobierno de Pedro Sánchez de adoptar medidas que “van en contra de los intereses legítimos de la comarca” y afeó al Ministerio de Transición Ecológica su incapacidad para hacerle ver a la firma Siemens Gamesa –que el pasado mes de enero planteó un ERE que afecta a 200 trabajadores– que no “tiene sentido desmantelar” su fábrica en As Somozas.





El presidente gallego también aludió a la central térmica de Endesa en As Pontes para reclamar que se evite su clausura el próximo verano, de la que señaló que o “la paramos en las próximas semanas o se ejecutará”.