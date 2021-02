EGA destaca la “extraordinaria achega” de la planta das Somozas

Un mes después de que Siemens Gamesa anunciase su intención de cerrar la planta de As Somozas, continúan sucediéndose las muestras de apoyo por parte de instituciones, organizaciones políticas y sindicales y otros colectivos para tratar de evitar la desaparición de la fábrica.





En esta ocasión, la Asociación Eólica de Galicia ha emitido un comunicado en el que subraya la “extraordinaria achega” de la planta a lo largo de los últimos veintitrés años, contribuyendo al desarrollo económico de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. “Aínda naqueles anos en que o sector estivo parado tanto en Galicia como en España, a instalación fabril mantivo a súa actividade grazas á exportación dos seus produtos a China, USA, Exipto e varios países de Europa”.





Ponen en valor también desde la asociación la gran capacitación del capital humano del personal, “cualificación que permitiu a moitos traballar fóra de Galicia e España”, dicen, y apuntan a la transición energética como un marco de oportunidades para que el sector eólico continúe actuando como “motor de desenvolvemento económico e industrial” en estas zonas a través de la actividad actual o con otras relacionadas, apuntan.





“Para que As Somozas e o resto do sector en Galicia poida aproveitar esta oportunidade que ofrece a transición enerxética, con relevantes fondos públicos comprometidos pola UE, cómpre unha decidida vontade e actuación conxuntas de todas as forzas políticas, empresariais e sociais da nosa comunidade a favor da enerxía eólica”, añaden. Reivindican asimismo un pacto social pola enerxía eólica.“Non esquezamos que o desenvolvemento eólico nos anos noventa é a orixe da creación e asentamento no país de plantas como a de As Somozas e outras. A Xunta de Galicia e o Goberno de España están a facer unha forte aposta polas enerxías renovables en xeral e pola eólica en particular”, afirman.





Propuestas

Mientras que los representantes de Siemens Gamesa apuran los plazos de negociación del ERE extintivo para los 215 empleados de la fábrica de As Somozas sin variar su planteamiento inicial de cierre, esta misma semana trascendía que la firma habría rechazado las propuestas de Endesa y Greenalia para mantener abierta la instalación a través de proyectos que encontrarían en la fábrica de palas y componentes eólicos de As Somozas el socio local adecuado.





En todo caso, tal y como explicaron fuentes del comité de la planta esta misma semana, la compañía parece no estar dispuesta a cambiar sus planes de cierre de la factoría.