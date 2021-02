El colectivo HAF calcula que cerca del 40% los negocios de hostelería no volverá a abrir

Los profesionales de la hostelería y el ocio nocturno agrupados en la plataforma HAF volvieron, como cada miércoles, a manifestarse para reclamar a las administraciones públicas un “rescate real” que les permita mantenerse a flote mientras duren las restricciones impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria.

En esta ocasión, la movilización se acompañó de una recogida de alimentos en el punto de salida –la plaza de España–. Allí y a lo largo del recorrido por las calles del barrio de A Magdalena hicieron acopio de 200 kilos de víveres que se entregaron en la Cocina Económica.





Uno de los portavoces del colectivo, Serxio Perille, afirmó que “malia a propaganda, as axudas non chegan, e o que teño claro é que xa non me fío nin do Goberno central nin da Xunta, e que a política do Concello de Ferrol me parece un chiste”.





El hostelero precisó que “toda axuda é boa”, pero recordó que hay “moitos negocios que non poderán solicitar as axudas do PAME” –el programa municipal que está activo hasta el día 24–, un plan, añadió, “que chega tarde, pois xa se levara ao pleno de novembro, e que contén algunha condición difícil de cumprir, como a esixencia de manter aberto o negocio tres meses despois de recibir a axuda. Quen se pode comprometer a iso cando temos a porta pechada?”, se preguntó. Además, advirtió de que muchos compañeros no han cobrado todavía, “e malia a propagada”, las ayudas de la Xunta.





Perille estima que alrededor de un 40% de los negocios de hostelería “pechará definitivamente” y llamó la atención sobre “as situacións desesperadas que están a vivir moitos dos nosos compañeiros”.