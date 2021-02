El Parlamento gallego pedirá por unanimidad el fin del ERE en Siemens Gamesa

El Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles por unanimidad una proposición no de ley del grupo del PPdeG por la que se insta a la Xunta de Galicia a que demande la suspensión del expediente de regulación de empleo (ERE) solicitado por Siemens-Gamesa en su planta de As Somozas (A Coruña).

Esta iniciativa reclama también al Ejecutivo gallego que acepte la formación de una mesa de trabajo conjunta en la que estén presentes el Gobierno central y representantes de los trabajadores con el objetivo de “encontrar soluciones que garanticen la viabilidad y el futuro de la planta”.

De igual forma, la propuesta pide a la Administración autonómica que, en colaboración con el Estado, use “todos los mecanismos a su disposición” para lograr que la empresa mantenga la actividad en la planta “apostando por la modernización y por la implantación de nuevos proyectos industriales que garanticen la carga de trabajo para los trabajadores”.

A pesar de la votación común de todos los grupos, las distintas fuerzas políticas con representación en la Cámara gallega han aprovechado el debate para cruzar reproches y exhibir sus diferencias acerca de a quiénes consideran culpables de la situación que atraviesa esta central.

El diputado del PPdeG encargado de defender esta iniciativa, Miguel Tellado, ha acusado de “demagogia” a un PSdeG que -ha considerado- opta por “defender a Pedro Sánchez”, presidente del Gobierno, antes que los intereses de los trabajadores y de Galicia.

En su opinión, la Xunta ha actuado “desde el primer momento” para tratar de frenar este ERE y ha asegurado que, en este asunto, tan solo existe un “enemigo común”, Siemens-Gamesa, a quien ha exigido que paralice el expediente ya en marcha.

“Quien no ha hecho nada en esta crisis ha sido el Gobierno de España”, ha agregado Tellado, que también le ha reprochado a la oposición su voto en contra de los presupuestos autonómicos para 2021, en los que se consignan partidas para mejorar las infraestructuras relacionadas con la planta de As Somozas.

Por su parte, Martín Seco, del PSdeG, ha respondido atacando a la Xunta por “renunciar” a cualquier tipo de política industrial y limitarse a estar “escondiéndose como un niño detrás del Gobierno del Estado”.

“Pueden y deben colaborar con las competencias que tienen en política energética”, ha advertido, para apostillar que, en el PP, “se llenan la boca de hablar de compromisos pero después no llevan a cabo ninguno”.

Por último, Ramón Fernández Alfonzo, del BNG, ha declarado que “no es admisible que en pleno boom eólico vaya a cerrar una de las pocas fábricas de componentes que quedan en Galicia” y ha sostenido que deberían aprovecharse las potencialidades de este territorio para atraer más empresas y consolidar las ya existentes.

Los mismos diputados han protagonizado a continuación un debate sobre la situación de la industria en Ferrol y las comarcas vecinas, dado que el PSdeG ha presentado otra proposición no de ley para reclamar a la Xunta planes de desarrollo, de formación para el personal auxiliar y de captación de actividades ligadas al sector eólico-marino.

Sin embargo, esta propuesta no ha prosperado debido al voto negativo del PPdeG después de que no fuese tenida en cuenta su enmienda de sustitución, que cambiaba los puntos de la iniciativa socialista para centrarse en la resolución de los conflictos existentes en el astillero de Navantia o la central térmica de As Pontes.