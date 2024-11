Llevan ante la Fiscalía la “grave situación de inseguridad” de las trabajadoras del SAF en Valdoviño

La Federación de Servizos de la CIG ha denunciado ante la Fiscalía del área ferrolana la situación de “grave inseguridade” que padecen las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en el municipio de Valdoviño, a raíz del trato que reciben por parte del padre de un usuario y que las ha llevado a realizar concentraciones para dar a conocer sus circunstancias –como la celebrada el pasado 28 de octubre frente a la casa consistorial–.



Desde el sindicato apuntan a que el asunto se ha visto agravado en los últimos meses, llegando a convertir la prestación casi en imposible “polas continuas mostras de desprezo, insultos, vexacións, ameazas verbais e mesmo agresións físicas”.



Esta comportamiento “ignominioso”, califican desde la CIG, ha desencadenado denuncias ante la Guardia Civil, llegando a producirse incluso “algún procedemento xudicial con sentenza condenatoria”.



La confederación remarca que, “malia que a empresa adxudicataria e o Concello de Valdoviño son conscientes da situación e teñen posto a mesma en coñecemento da Xunta de Galiza, responsábel final do servizo, esta non procedeu a suspender a prestación do mesmo, polo que as traballadoras encargadas de cumprir a tarefa veñen acudindo a esa vivenda con temor, moitas veces escoltadas pola Policía Local, que agarda no exterior”, lamenta el sindicato.



Demandan, pues, a la Fiscalía las medidas oportunas “como institución defensora da legalidade” que es.