Destrozan las ruedas y la carrocería del coche de una vecina de Valdoviño

La Guardia Civil investiga el ataque que ha sufrido el vehículo de una vecina de Valdoviño, culminando con los cuatro neumáticos pinchados y múltiples rayazos por toda la carrocería.



Tal y como explicó a este Diario la afectada, Sabela Álvarez, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 2 al 3 de enero. Al mediodía de esta última jornada descubrieron –mirando desde la ventana de su domicilio, cercano a la Casa da Cultura– que una de las ruedas estaba deshinchada. “Nos dimos cuenta de que las de atrás también estaban pinchadas y, al bajar para verlo de cerca, nos encontramos también con todo el coche rayado”, explica.



En ese momento se dirigieron al cuartel de la Benemérita para presentar la correspondiente denuncia. Los agentes tratan ahora de dar con el o los causantes de estos importantes desperfectos, cuya reparación “de 3.000 euros no baja”, lamenta esta vecina. Lo hacen por medio de la revisión de las cámaras de seguridad presentes en el lugar, “una zona muy transitada porque es la carretera general, por la que pasa mucha gente”.

Álvarez solicita también la colaboración ciudadana para lograr identificar al malhechor. “Que vayan a la Guardia Civil o que me lo digan directamente a mí. Seré discreta, pero necesito saber quién fue para saber a lo que me enfrento”, explica esta vecina, que añade que “alguna de las ruedas tenía hasta siete agujeros” y que los daños en la carrocería fueron hechos a conciencia. “No queda un solo sitio sin rajar”. El resto de vehículos aparcados en las inmediaciones no sufrió daños.