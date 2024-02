Las respuestas del Dra. Sara Iglesias, Fisioterapeuta de CarabelSaúde

Sara Iglesias, Fisioterapeuta de CarabelSaúde Especialista en suelo pélvico respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde

A través del TER, aclarará las dudas propuestas desde El Ideal Gallego respecto al ámbito de la Fisioterapia

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos por el suelo pélvico?



Realmente deberíamos de ocuparnos del suelo pélvico en cualquier momento y/o a cualquier edad, para así poder ya hacer prevención y mantenerlo en buen estado. Y preocuparnos siempre que hay alguna patología o signo que nos alerte (incontinencia miccional y/o defecatoria, dolor pélvico, dolor en la penetración, etc.), cirugía zona abdominal o pélvica principalmente, cirugía de próstata, embarazos. Pero siempre es un buen momento para realizar una valoración y ver el estado de la musculatura.

¿Cuáles son los signos de un suelo pélvico debilitado o disfuncional?



Principalmente tener pérdidas involuntarias de orina, de heces y/o gases, dolor abdominal y pélvico, dolor al mantener relaciones sexuales, molestias con el uso de la copa menstrual y tampones, dificultad para iniciar la micción, etc... Pero también hay que tener en cuenta que puede ser que el suelo pélvico no esté haciendo bien sus funciones, y aún no presentar síntomas, por ello es importante hacer prevención.

¿Por qué es importante reforzar el suelo pélvico?



Lo ideal es hablar de recuperar y mantener una buena función de suelo pélvico, pues no siempre lo necesario es reforzarlo). Y es necesario mantener un suelo pélvico en buen estado y realizando bien sus funciones, porque entre ellas están: la continencia de orina y de heces/gases, el mantenimiento de los órganos pélvicos en su sitio (vejiga, útero, recto principalmente), buena mecánica defecadora, durante el parto en el momento del expulsivo principalmente, para mantener una buena postura, en las relaciones sexuales, etc.

¿Cuando las contracturas son frecuentes qué se debe hacer?



Cuando se recidiva (vuelve a aparecer en el tiempo) alguna disfunción/problema, siempre hay que pensar que algo está haciendo que el suelo pélvico vuelva a estar mal. Si no se hizo desde el primer momento, hay que valorar más allá y siempre ver si hay que derivar al paciente a otros profesionales, por ejemplo puede haber un problema de pisada, y se tendría que derivar al podólogo; o la existencia de alguna patología sin diagnosticar (un problema digestivo por ejemplo).

Las pérdidas de orina, ¿cómo se pueden eliminar o, al menos, disminuir?



Todo va a depender de por qué se den las pérdidas de orina, pues no siempre es el mismo motivo. Entonces en función de la valoración del suelo pélvico, de la musculatura abdominal, de la postura, etc... marcaremos el camino a seguir para mejorar o eliminar las pérdidas. No es lo mismo que hay un descenso de la vejiga, que un aumento del tono muscular, que una mala gestión de las presiones a los esfuerzos. Por eso no existe la receta mágica.

¿Qué ejercicios son buenos para la zona pélvica?



Si el suelo pélvico está en buen estado y realiza bien sus funciones, podemos decir que no hay ejercicio bueno ni malo. Lo bueno es siempre moverse y hacer ejercicio, y aquí ya entran los gustos personales y los que nos hagan ser más constantes, puede ser yoga, pilates, piscina, entrenamiento funcional o correr. Si bien hay algunos ejercicios donde tendríamos que prestar más atención a nuestro suelo pélvico al generarse más impacto o aumentos más bruscos de presión. Otra cosa es que el suelo pélvico no esté bien y no haga su función, entonces habría que valorar de forma individual cada caso.