Jimmy Choo X Pretty Guardian Sailor

Las referencias siguen siendo las mismas que en el primer lanzamiento, destacando los valores compartidos entre estas superheroínas y Jimmy Choo: empoderamiento, individualidad y dinámica de la creatividad femenina.

«Me encanta lo que Sailor Moon representa: el poder que proviene de la feminidad, la fuerza que se encuentra a través de la unidad, la creencia de que se puede proteger el bien. Estas ideas me inspiran y me sigue sorprendiendo cómo Sailor Moon conmueve e inspira a tanta gente en todo el mundo, el amor genuino de los fans de todas las generaciones. Para mí era emocionante seguir explorando a las superheroínas de este universo creativo tan profundo y rico. Me interesaba hacer honor a un fiel reflejo del Manga, los personajes, la evasión y la idea de las Guardianas como iconos pop». Sandra Choi, directora Creativa,

«Me quedé alucinada con la belleza de la línea de productos de la colaboración en 2023 de Jimmy Choo, especialmente las botas de cristal rosa.

Fue muy emocionante para mí ver cómo el pop up de Isetan y la flagship store de Hong Kong llevaban el mundo del Manga a otro nivel de glamour y creaban una experiencia increíble.

Estoy muy contenta de poder colaborar de nuevo este año. Me encantan los zapatos de las Guardianas de otros planetas y los productos multicolor. Definitivamente quiero tener el brazalete y los neceseres♡». Naoko Takeuchi.

La inspiración para los cinco diseños clave de calzado se basa en los personajes únicos de las Guardianas, con especial atención a una nueva lista de figuras icónicas: Sailor Chibi Moon o «Chibi-Usa», Sailor Urano, Sailor Neptuno, Sailor Plutón y Sailor Saturno.

Tomando como base los colores de cada una de las Sailor Guardian, los diseños son únicos y se inspiran directamente en el atuendo de cada una de ellas, tal y como se ilustra en la serie de Manga. Las ilustraciones también aparecen en bolsos, zapatillas y pequeños accesorios, que devuelven a estos personajes a su contexto original y celebran la obra artística.

Super Sailor Moon surge cuando todas las Sailor Guardians se unen. La concepción de la moda como medio de transformación, la fantasía de convertirse en un personaje diferente -una idea central en Sailor Moon- siempre ha inspirado a Jimmy Choo.

Reflejando la emoción de la moda y la resonancia que Pretty Guardian Sailor Moon tiene entre sus fans, los corazones de amor forman un elemento central, que aparece en ojales, tachuelas y hebillas, y dan forma a los detalles de cristal. También se hacen eco los corazones que llevan las diferentes Guardianas, incluido el Cosmic Heart Compact, un adorno que se transforma y ayuda a Usagi Tsukino a convertirse en Sailor Moon.



Sailor Chibi Moon se encuentra reflejada en unas botas hasta la rodilla con suela de plataforma y en su emblemático color rosa bebé. Realizados en piel de napa con tacón de 120 mm, se abrochan en la parte delantera con un corazón metálico, ribeteado en la rodilla y alrededor de la costura en blanco. Los botines azules de SAILOR URANUS se reinterpretan como botines elásticos con DROP HEEL lacado. SAILOR NEPTUNE se representa en un zapato de tacón alto de terciopelo, empeine puntiagudo adornado con cristales y atado al tobillo con una cinta de terciopelo, equilibrado sobre el DROP HEEL de Jimmy Choo, todo ello en el característico verde esmeralda de Neptuno. Las botas SAILOR PLUTO son de tacón alto y están fabricadas en piel de napa azul marino con bordes blancos que reflejan la ilustración original, punta cuadrada y tacón en bloque de 95 mm. Su emblemático lazo y el emblema del corazón se presentan en terciopelo burdeos y adornos de cristal, colocados en la parte trasera del tobillo. Se rinde homenaje a SAILOR SATURN con tacones de 50 mm con cordones y tejido técnico. Las suelas de cada modelo llevan el emblema astrológico de cada Sailor Guardian, resaltando sus identidades únicas.

La gama se completa con modelos inspirados en otros personajes icónicos del manga: el MARLOW MOCCASIN se interpreta en dos estilos muy diferentes: El color característico de Super Sailor Moon en forma de mocasín, adornado con una variedad de cristales brillantes y diseñado con un lazo de terciopelo a juego, y Luna, la gata mentora de Sailor Moon, en glitter negro con un lazo de terciopelo y el emblemático personaje Luna esmaltado en el empeine. La reconocible bola LUNA-P, el objeto de Chibi-Usa, presta su inconfundible forma a los minaudières con asas de cadena en resina lisa y totalmente incrustada de cristales.Otros calzados y accesorios se basan en las obras de arte Manga de Naoko Takeuchi para transformar las superficies enteras en lienzos: las obras de arte se cruzan sobre diferentes tejidos, una «toma de posesión» de 360 grados de cada pieza. Especialmente seleccionadas, estas escenas conmemoran a cada Guardiana y celebran los momentos de transformación de las historias de Pretty Guardian Sailor Moon: cuando las Guardianas adquieren su poder, cuando surge Super Sailor Moon, cuando se salva el mundo. Estas historias aparecen en las superficies de los tarjeteros, los estuches para Air Pods y los pañuelos, así como en el bolso DIAMOND TOTE en dos tamaños y en las zapatillas PALMA MAXI tanto en color monocromático como en vibrante multicolor, reflejando un espectro fusionado del color característico de cada una de las Sailor Guardians. El AVENUE VANITY BAG presenta retratos de cada Guardiana en su propio color.

Los superfans también tendrán la oportunidad de coleccionar 24 diseños exclusivos de cartas de coleccionista, incluyendo un diseño para cada Sailor Guardian, dos diseños de grupo junto con versiones únicas del mismo diseño, disponibles con cada compra.

Las cartas se colocarán aleatoriamente en el envoltorio, y se garantiza que cada compra contendrá al menos un paquete de tres cartas. El bolso Crystal Minaudiere incluirá cuatro paquetes, los zapatos y bolsos contendrán dos paquetes, y la pequeña marroquinería y los accesorios blandos vendrán con un paquete.