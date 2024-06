Peluquería Canina Irene Romero: un compromiso con la estética y la salud animal

Ubicada en la Estrada de Castela, 797, Bajo, en Narón, Irene Romero Peluquería Canina es más que un salón de belleza para perros. Irene Romero, su fundadora, comparte una gran pasión por los animales que la llevó a dedicarse a la peluquería canina. “A mi siempre me gustaron los animales, y quise estudiar algo que me llenase, que me apasionara de verdad. Por ello me decidí por la peluquería canina. Probé y me gustó”, afirma Irene.

Después de formarse y trabajar durante dos años para otros, Irene decidió emprender su propio camino. “En una peluquería canina no solo cortamos el pelo, hacemos muchas otras cosas. Hay que aprender sobre la salud del animal, aprender a cortar uñas, a limpiar oídos, e incluso, detectamos algunas enfermedades que el propietario desconoce que tiene su animal”, explica Irene. Con esta visión integral y tras adquirir la experiencia necesaria, nació Irene Romero Peluquería Canina.



Servicios ofrecidos



Irene Romero Peluquería Canina ofrece una variedad de servicios que van más allá del corte de pelo, incluyendo:

- Baño

- Corte

- Deslanado

- Stripping

- Limpieza de oídos

- Corte de uñas

- Cortes de raza específicos



Valor de la profesión

La peluquería canina es una profesión relativamente nueva y a menudo subestimada. Irene enfatiza la importancia del bienestar emocional tanto del peluquero como del perro: “No se valora todo lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en esto. A los perros les tienes que dar cariño para que estén tranquilos. Además, tenemos que estar emocionalmente muy equilibrados, porque si tú tienes un problema personal, el perro lo va a notar”.

Además, Irene destaca que la peluquería canina no es solo estética, sino también salud. “En muchas ocasiones nos encontramos con perros que están llenos de nudos. Un perro no puede estar con capas de nudos encima. La mayor parte de las veces que hay nudos, hay irritaciones, hay heridas. Entonces, nuestro objetivo como profesionales ya no es solamente cortarle el pelo a los perros, sino concienciar a los dueños de la necesidad, sobre todo de los perros que se enredan, de la importancia de tenerlos en buen estado”, añade.



Detección de problemas de salud

Uno de los roles cruciales que desempeña Irene es la detección temprana de problemas de salud en los perros. “Nosotros las infecciones de oído las controlamos al momento... Entonces, ya le dices al dueño, mire, este perro tiene una infección de oído y ya lo derivas al veterinario”, explica. Además, a menudo pueden detectar bultos o irregularidades que el dueño podría no haber notado, aconsejando siempre una consulta con el veterinario para asegurarse de la salud del animal.

Concienciación y educación

Irene Romero hace un llamado a la comunidad para valorar más la profesión de la peluquería canina y reconocer su importancia tanto estética como sanitaria. En Irene Romero Peluquería Canina, cada visita no es solo un cambio de look para las mascotas, sino una oportunidad para asegurar su bienestar y detectar posibles problemas de salud a tiempo, reafirmando así su compromiso con el cuidado integral de los animales.