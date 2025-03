En las últimas horas se están viralizando algunos vídeos en redes sociales que muestran supuestamente al Vaticano “preparándose para la muerte del papa”. En las imágenes se puede comprobar que ya están colocadas las vallas en la plaza de San Pedro, así como las sillas en el interior de la Basílica. Además, en el texto que acompaña a estos vídeos se especifica que las imágenes fueron tomadas el 23 de febrero de este año.

Sin embargo, esto es falso. Aquel día se celebró en la Basílica de San Pedro la Eucaristía con la ordenación de algunos candidatos al diaconato. Así lo recogía el portal del Vaticano en este comunicado.

Este vídeo no muestra al Vaticano “preparándose para la muerte del papa”

Para comprobar la veracidad de las imágenes, desde INFOVERITAS hemos visto con detenimiento los vídeos en los que se muestra al Vaticano supuestamente preparando los espacios para los actos que realiza la institución en caso de que fallezca el papa. Lo primero que llama la atención es que, según los cortes, las imágenes datan del pasado domingo 23 de febrero.

Con ese dato, se ha visitado la página web del Vaticano, donde se recoge la agenda que detalla los actos que celebra la Iglesia. De acuerdo con este comunicado, ese día se celebró en la Basílica de San Pedo la Eucaristía con la ordenación de algunos candidatos al diaconato. En este otro enlace relativo a las lecturas de la Santa Misa de ese día, aparecen también algunas instantáneas del evento. Como se puede observar, el interior de la Basílica lucía igual que en las imágenes virales. Por ejemplo, la disposición de las alfombras y las sillas.

El medio Vatican News también se hacía eco de la celebración de este acto en esta noticia publicada en su página web. Cabe destacar que el Vaticano acoge numerosos eventos que exigen una disposición similar a la que se ha viralizado en las imágenes virales. Por ejemplo, el próximo 5 de marzo se celebrará el Miércoles de Ceniza. Así lo refleja esta nota del gabinete de prensa de la Santa Sede. Además, adjuntan un vídeo en directo que muestra el estado actual del exterior de la Basílica con vallas. Por tanto, estos elementos son habituales en este tipo de eventos.

Además, según recogen varios medios, entre ellos ABC, algunos feligreses de manera espontánea acudieron a la Plaza de San Pedro para pedir por la salud del papa Francisco. Esta acción tuvo lugar después de que el sábado 22 de febrero se agravase el estado de salud del pontífice al sufrir una crisis respiratoria por la que se le tuvo que suministrar oxígeno y requirió transfusiones de sangre debido a una anemia. En estas imágenes se puede observar también que la plaza ya tenía dispuestas las vallas.

El papa no ha muerto, a fecha de 4 de marzo

Desde que el papa ingresó en el Hospital Agostino Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero para tratar una neumonía bilateral y una insuficiencia renal leve, circulan numerosos contenidos que aseguran que el papa ha muerto. Sin embargo, esto también es falso.

De acuerdo con la información de Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede, que recoge la información de la oficina de prensa vaticana en su comunicación a los periodistas este martes 4 de marzo por la mañana: «El papa ha dormido toda la noche, ahora prosigue el reposo”.

Esta información sobre su estado de salud llega después de que la noche del 3 de marzo el habitual boletín médico informara de que el pontífice había sufrido «dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, causados por una importante acumulación de moco endobronquial y consiguiente broncoespasmo» que fue aspirado en ambas ocasiones; una acumulación que es consecuencia de una neumonía.

«Las dos crisis se produjeron por la reacción de los bronquios intentando expulsar el moco que se acumula para eliminar las bacterias». No cambiaron entonces los valores de los análisis de sangre, que no revelaron leucocitosis, por lo que no había nueva infección. Reanudada la ventilación mecánica no invasiva, el pronóstico sigue siendo reservado y el cuadro del estado del Papa es complejo. Francisco permanece siempre vigilante”, informan en la nota.

INFOVERITAS verifica que…

Estos vídeos no muestran al Vaticano “preparándose para la muerte del papa”. Las imágenes que datan del pasado domingo 23 de febrero muestran la Eucaristía que se celebró en la Basílica de San Pedro con la ordenación de algunos candidatos al diaconato. Así lo recogía el portal del Vaticano en este comunicado.