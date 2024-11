La vida privada de Pedro Piqueras: la mujer de su vida y su papel de padre

Su rostro se ha colado durante décadas en miles de hogares españoles. Pedro Piqueras, recientemente galardonado con el Premio APM al Mejor Periodista del Año 2023, es una figura emblemática del periodismo español que ha sabido mantener un delicado equilibrio entre su vida profesional y personal.



A pesar de haber dedicado 51 años al periodismo, 34 de ellos en televisión y 18 como rostro principal de los Informativos Telecinco, su vida privada ha permanecido mayormente fuera del foco mediático, algo que él mismo asegura ha sido una decisión consciente: “No es que no quiera que nadie sepa nada, pero intento proteger a las personas que están conmigo. Hemos establecido ese tipo de muro”, confesó en marzo durante su participación en Planeta Calleja.



Comparte su vida con Esther Barriga, su pareja, y su hijo Curro, quien actualmente reside y trabaja en Londres. Aunque su carrera profesional, especialmente durante los años en los que tenía horarios nocturnos, le impidió disfrutar de una plena conciliación familiar, siempre ha tratado de estar presente. En Planeta Calleja, recordó con humor una anécdota de aquellos tiempos: “Mi hijo, cuando era pequeño, le dijo al albañil que trabajaba en casa: ‘Eso es trabajar, y no como mi padre, que se pasa el día durmiendo’. Claro, no entendía que yo trabajaba toda la noche”. Aunque admite que se perdió momentos importantes debido a su horario, Piqueras asegura que su hijo nunca se lo ha reprochado: “Tengo un hijo maravilloso”.



El periodista, nacido en Albacete, confesó también que pasó por el altar con Ana, su primera mujer, con quien se casó tres años antes de comenzar su carrera en TVE y con quien tuvo a su único hijo, Curro. Tras su separación, Piqueras no volvió a casarse. “Bueno, yo estuve casado y ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial”, reveló, refiriéndose a su actual pareja, Esther, a quien considera “como una segunda mujer, aunque no estemos casados”.



Ella es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y Veterinaria por la Universidad Alfonso X el Sabio, y ha desarrollado una sólida trayectoria profesional. Desde 2017 trabaja como manager clínica en Iqvia, una multinacional de tecnología de información en salud e investigación clínica.



Por su parte, Curro Piqueras ha trazado su propio camino lejos del periodismo, pero con gran éxito. Tras estudiar Publicidad en la Universidad Nebrija de Madrid, trabajó en reconocidas agencias como JWT Madrid, Bob Comunicación y McCann Worldgroup.