'El poder del perro', 'West Side Story' y 'Succession', grandes triunfadoras en los Globos de Oro

'El poder del perro', 'West Side Story' y 'Succession', con tres galardones cada una, fueron las grandes triunfadoras en los Globos de Oro del boicot. La 79ª edición de los premios que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) no contó ni con alfombra roja, ni con gala de entrega, ni con retransmisión en directo.







Unos premios con mucha menos relevancia que antaño, cuando eran considerados la verdadera antesala de los Oscar y que, tras el sonado boicot de gran parte de la industria estadounidense a raíz de las acusaciones de falta de diversidad y comportamientos poco éticos, celebraron la edición más deslucida de su historia.





En cine, el western dramático 'El poder del perro' de Jane Campion y el remake del musical 'West Side Story' de Steven Spielberg fueron las vencedoras con tres premios cada una. En televisión, HBO fue la triunfadora gracias a los tres premios de 'Succession', entre ellos el de mejor serie dramática, y los dos de 'Hacks', entre ellos el de mejor serie de comedia. Los españoles Pedro Almodóvar, que optaba al premio a la Mejor Película en habla no inglesa, Javier Bardem y Alberto Iglesias, nominados a Mejor Actor y Mejor Banda Sonora, se han quedado sin galardón.





Esta es la lista completa de ganadores en las categorías de cine a los Globos de Oro 2022:

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA · El poder del perro

MEJOR PELÍCULA COMEDIA O MUSICAL · West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN · Jane Campion - El poder del perro

MEJOR GUION · Kenneth Branagh - Belfast

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO · Will Smith - El método Williams

MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL · Andrew Garfield - Tick, tick... ¡Boom!

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA · Nicole Kidman - Being the Ricardos

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL · Rachel Zegler - West Side Story

MEJOR ACTOR DE REPARTO · Kodi Smit-McPhee - El poder del perro

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO · Ariana DeBose - West Side Story

MEJOR BANDA SONORA · Hans Zimmer - Dune

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL · Sin tiempo para morir - No Time to Die (Billie Eilish y Finneas O'Connell)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN · Encanto

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA · Drive My Car (Japón)

Esta es la lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2022 en las categorías de televisión

MEJOR SERIE DRAMÁTICA · Succession (HBO)

MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL · Hacks (HBO)

MEJOR MINISERIE, SERIE ANTOLÓGICA O TELEFILME · El ferrocarril subterráneo (Amazon Prime Video)

MEJOR ACTOR DE SERIE DRAMÁTICA · Jeremy Strong - Succession

MEJOR ACTOR DE SERIE DE COMEDIA O MUSICAL · Jason Sudeikis - Ted Lasso

MEJOR ACTOR DE MINISERIE, SERIE ANTOLÓGICA O TELEFILME · Michael Keaton - Dopesick: Historia de una adicción

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DRAMÁTICA · Michaela Jaé Rodríguez - Pose

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DE COMEDIA O MUSICAL · Jean Smart - Hacks

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE, SERIE ANTOLÓGICA O TELEFILME · Kate Winslet - Mare of Easttown

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE TELEVISIÓN · O Yeong-su - El juego del calamar

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE TELEVISIÓN · Sarah Snook - Succession