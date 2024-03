De 'Oppenheimer' a Bayona: Las claves para seguir la gran noche de los Óscar

Faltan unas horas para la 96 edición de los Óscar y en el teatro Dolby de Los Ángeles ya está todo prácticamente preparado para celebrar la gran noche del cine a nivel mundial, con ‘Oppenheimer’ como favorita, en un año marcado por la huelga que paralizó el sector.



¿Se acordarán los actores, entre el glamour y los trajes de alta costura, de la histórica huelga que meses atrás dejó grandes pérdidas económicas pero una mejora de las condiciones laborales?



En un curso en el que ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ han abarrotado las salas, los 9.500 miembros de la Academia de Hollywood con derecho a voto decidirán quién ha sido merecedora de los premios en 24 categorías en una gala presentada, por cuarta vez consecutiva, Jimmy Kimmel.



¿Cumplirá ‘Oppenheimer’ con los pronósticos o habrá sorpresas? Estas son las claves de una entrega con pocos hispanos nominados para una ceremonia en la que, tras experimentar con el color champán el año pasado, la alfombra por la que desfilarán los protagonistas volverá al rojo habitual.



La última disputa entre ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’



La del domingo será la última, y más importante, disputa del fenómeno popularmente conocido como ‘Barbenheimer’, que arrancó al ser estrenadas las dos películas a finales del pasado mes de julio.



La cinta de Greta Gerwig, que cuenta el viaje al mundo real de la popular muñeca de Mattel, llega con ocho nominaciones y pocas posibilidades de triunfar mientras que el filme de Christopher Nolan, que narra la historia del físico y padre de la bomba atómica lo hace con trece y tras arrasar en la temporada de premios.



Ambas competirán en el apartado de mejor película, junto con otros títulos como ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’) de Yorgos Lanthimos, que tiene once nominaciones, y ‘Killers of the Flower Moon’ (‘Los asesinos de la Luna’) de Martin Scorsese, con diez.



Las mujeres directoras, un año más



Aunque este año se ha batido el récord y tres cintas dirigidas por mujeres han entrado en la categoría de mejor película -Greta Gerwig, por ‘Barbie’, Justine Triet por ‘Anatomy of a Fall’ (‘Anatomía de una caída’) y Celine Song por ‘Past Lives’ (‘Vidas pasadas’)-, solo Triet ha entrado en la de mejor director.



Pese a ser una de las cintas protagonistas del año, Gerwig quedó fuera, una decisión que levantó ampollas por la misma polémica de cada año: la poca representatividad de las cineastas.



En el apartado de mejor director, este año el rival a batir es el británico Nolan por ‘Oppenheimer’, aunque se enfrentará a Martin Scorsese, que llega tras batir el récord de ser el cineasta vivo más nominado al óscar en dicha categoría.



La noche de Cillian Murphy y Lily Gladstone... con permiso de Emma Stone



Atendiendo al desarrollo de la temporada de premios 2024, Cillian Murphy (‘Oppenheimer’), es el claro favorito para la estatuilla a mejor actor, aunque Paul Giamatti en ‘The Holdovers’ (‘Los que se quedan’) podría dar la sorpresa.



En la categoría de mejor actriz hay más dudas, pues aunque la mayoría de críticos señala a Gladstone (‘Killers of the Flower Moon’), otros piensan que Emma Stone podría ganar su segundo óscar por ‘Poor Things’.



Si gana Gladstone se convertiría en la primera nativa estadounidense en ganar la estatuilla.



¿Será la noche de los hispanos Bayona, Berger y Alberdi?



Después de erigirse como uno de los estrenos del año, ‘La sociedad de la nieve’, del español Juan Antonio Bayona, llega a los Óscar con dos nominaciones: mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería.



La historia sobre los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes tendrá difícil superar a ‘The Zone of Interest’ (‘La zona de interés’), con la que el británico Jonathan Glazer también ha sido seleccionado a mejor película del año.



Tampoco es favorito el español Pablo Berger, nominado a mejor película de animación por ‘Robot Dreams’, con todas las quinielas apuntando al japonés Hayao Miyazaki por ‘The Boy and the Heron’ (‘El chico y la garza’).



Por otra parte, la cineasta chilena Maite Alberdi logró con ‘La memoria infinita’ ser nominada, por segunda vez, tras ‘El agente topo’.



Además, el mexicano Rodrigo Prieto es uno de los finalistas a mejor fotografía por ‘Killers of the Flower Moon’, una categoría en la que también está Edward Lachman por la película ‘El Conde’, del chileno Pablo Larraín.



La actriz de origen hondureño América Ferrera consiguió también acceder a la terna de nominas a mejor a actriz de reparto por su participación en ‘Barbie’.