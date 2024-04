Joaquin Phoenix y otros judíos de Hollywood apoyan a Jonathan Glazer por su discurso en los Óscar

El actor Joaquin Phoenix, el cineasta Joel Coen y un grupo de unos 150 judíos de Hollywood han salido en apoyo de Jonathan Glazer, director de la aclamada ‘The Zone of Interest’ (‘La zona de interés’), ante la polémica desatada por su discurso propalestino en la gala de los Óscar.



La misiva, de la que se hizo eco este viernes la revista Variety, está respaldada por otros nombres destacados del sector, como Todd Haynes (‘May December’) y Lenny Abrahamson (‘Room’).



“Somos artistas, cineastas, guionistas y profesionales creativos judíos que apoyamos la declaración de Jonathan Glazer en los Óscar 2024. Nos alarma ver a algunos de nuestros colegas en la industria caracterizar erróneamente y denunciar sus comentarios”, apuntaron en ese escrito.



Los ataques a Glazer, en su opinión, “son una distracción peligrosa de la creciente campaña militar de Israel, que ya ha matado a más de 32.000 palestinos en Gaza y ha llevado a cientos de miles al borde de la hambruna. Lloramos por todos aquellos que han sido asesinados en Palestina e Israel durante demasiadas décadas, incluidos los 1.200 israelíes asesinados el 7 de octubre en los ataques de Hamás y los 253 rehenes tomados”.



La intervención de Glazer al recoger la estatuilla a la mejor película extranjera en la pasada edición de los Óscar polarizó al momento al mundo del espectáculo.



“Todas nuestras decisiones se tomaron para reflejar y confrontarnos en el presente, no para decir ‘mira lo que hicieron entonces’, sino, más bien, ‘mira lo que hacemos ahora’. Nuestra película muestra hacia donde nos lleva la deshumanización”, afirmó entonces.



En ‘The Zone of Interest’ retrata la vida de una familia alemana que vive al lado de un campo de concentración donde se lleva a la práctica el exterminio de los judíos.



“Estamos aquí como personas que rechazan que su judaísmo y el Holocausto hayan sido secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tanta gente inocente”, añadió Glazer en su intervención.



El pasado 19 de marzo, más de 450 creativos, ejecutivos y profesionales judíos de Hollywood denunciaron en otra carta abierta su discurso, criticaron el uso de la palabra ocupación y alegaron que Israel “no está atacando civiles, sino a Hamás”.



El cineasta no parece haberse acobardado por la controversia. Según indicó también esta semana Variety, donó siete pósters firmados de ‘The Zone of Interest’ y una selección de carteles de su filme de 2014 ‘Under the skin’ para una subasta en favor de Gaza, que empezó el martes, se cierra el 12 de abril y ha recaudado ya más de 76.700 libras (unos 96.900 dólares).