Duato no reconocerá delitos para rebajar penas en el juicio del caso Nummaria

La defensa de la actriz Ana Duato, que está siendo juzgada por la Audiencia Nacional en el caso Nummaria, no se plantea reconocer delitos fiscales en la recta final de la vista oral con el objetivo de disminuir los años de cárcel a los que podría ser condenada.



Fuentes jurídicas explican que después de que el fiscal del caso elevara a definitivas sus conclusiones, interesando una pena de 16 años de cárcel para la protagonista de ‘Cuéntame’, ya no es posible llegar a un acuerdo de conformidad para buscar atenuantes por confesión.



A pesar de que esa opción no es viable, fuentes fiscales explican que la defensa de la actriz siempre podría hacer uso de su turno de informes finales en el juicio y de la última palabra de la propia Duato para reconocer hechos, pero esta posibilidad ni se baraja desde la defensa.



Así, la actriz se mantendrá firme en su decisión de luchar por demostrar su inocencia en el marco de esta causa en la que se investiga al despacho de asesoría fiscal Nummaria, dirigido presuntamente por el principal encausado, Fernando Peña, que se habría dedicado a facilitar a sus clientes VIP pasarelas societarias para defraudar a Hacienda. La estrategia de Duato choca frontalmente con la seguida por otro de los encausados, el actor Imanol Arias –coprotagonista de Duato en ‘Cuéntame’–, que sí que llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y reconoció hasta cinco delitos fiscales aceptando la pena de dos años y dos meses de prisión.

La declaración



Cabe recordar que en su declaración ante el tribunal, la actriz subrayó a preguntas de su abogado Enrique Molina que Peña fue quien le llevó todas las declaraciones ante Hacienda investigadas y que “confiaba plenamente” en él. Explicó que tenía la “tranquilidad” de que todo estaba “bien hecho” porque “el idioma de los fiscalistas es bastante complicado”.



Añadió que no sabía qué era lo que le ofrecían crear –vehículos fiscales–, pero que “en aquella época confiaba plenamente” en Peña porque “tenía una reputación muy considerada, era inspector de Hacienda en excedencia”. En cambio, en su informe, el fiscal Tomás Herranz se mantiene en su tesis de que Duato se sirvió de ese despacho con “la voluntad de no declarar sus verdaderos ingresos” y así defraudar a Hacienda. Aseveró al respecto que “desde el mismo momento” que acudió al despacho de Peña su objetivo era el de no declarar todo lo que debía.



De hecho, puso el foco en que hasta 2006 declaraba todo “y tributaba como es debido” dado que pagó aproximadamente 400.000 euros a Hacienda, el 43% de sus ingresos, y que tras acudir a Nummaria comenzó a pagar solo el 25%. “¿Cómo puede ser? No se entiende salvo designio de fraude”, incidió.