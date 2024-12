Cuidado si recibes una llamada de la Guardia Civil en la que te informan de una multa pendiente

“¡Cuidado con las #llamadas #falsas de la #GuardiaCivil! Un usuario nos alertó sobre un intento de #vishing por una multa pendiente. ¡No caigas en la trampa! Si tienes dudas llama a la Línea de #Ayuda017”. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) publicó ayer, 26 de diciembre, este mensaje en su perfil oficial de la red social X.

Como se puede ver, una persona detectó un nuevo caso de vishing. Esta es una técnica de ingeniería social mediante la que los ciberdelincuentes suplantan a una empresa o institución reconocida, en este caso, la Guardia Civil, a través de una llamada de teléfono. Los estafadores reclamaban el pago de una supuesta multa a este usuario, que alertó a INCIBE y, ahora, la entidad avisa de este intento de estafa.

¿Cómo funciona el vishing de la multa pendiente que reclama la Guardia Civil?

El post del Instituto Nacional de Ciberseguridad incluye un enlace a un apartado de su web en el que describen el intento de fraude que sufrió este usuario. Según esta información, la potencial víctima alertó al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad, porque una llamada sospechosa, supuestamente procedente de un agente de la Guardia Civil, levantó sus sospechas.

En el transcurso de la conversación, el “agente” le recordó a esta persona que tenía una multa pendiente de pago, “aportándole durante la conversación detalles, como la localización y el motivo de la sanción”. No obstante, estos datos no coincidían ni con los de su coche ni con la zona en la que se cometió la infracción, ya que no había conducido recientemente por dicha ubicación.

Las estafas que implican multas de tráfico o conducción son habituales a lo largo de todo el año. Desde INFOVERITAS, por ejemplo, hemos alertado de un fraude en el que los ciberdelincuentes solicitan una fotografía del DNI para pagar una multa.

¿Qué hago si he recibido una llamada como esta?

INCIBE describe las pautas que hay que seguir en caso de ser víctima de este intento de vishing que suplanta a la Guardia Civil para reclamar una supuesta multa. En primer lugar, se debe bloquear el número del que procede el fraude y reportarlo a las autoridades competentes, en este caso, mediante las herramientas de colaboración de la Policía Nacional y la Benemérita.

En segundo lugar, hay que practicar la técnica conocida como egosurfing para identificar información personal que pueda estar en internet sin consentimiento. Si se da el caso, hay que informar de la situación a la Agencia Española de Protección de Datos si no se elimina desde la propia plataforma.

Por otro lado, y a modo de prevención, no hay que seguir ninguna indicación de llamadas sospechosas, ni facilitar información sensible. Si hay dudas, cuelga la llamada y contrasta la información en canales oficiales.

Por último, es posible registrarse en la lista Robinson para, de esta forma, no recibir llamadas comerciales que no queremos.