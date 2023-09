El Consejo de la Juventud pide no llamar "ninis" a todos los jóvenes que ni estudian ni trabajan

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha pedido que no se tache de 'ninis' a todos los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que se tengan en cuenta factores como si estos chicos y chicas han estado trabajando y se han quedado en paro, no pueden trabajar por incapacidad o porque se dedican a los cuidados en el hogar.

Así lo ha solicitado el CJE tras consultar varios informes como el elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social 'Jóvenes y mercado de trabajo' correspondiente al segundo trimestre de 2023 y el informe elaborado por la OCDE y observar que existe una "clara diferencia" con el porcentaje de 'ninis' registrados por el CJE y por estos informes.

Según precisa, en estos informes, la tasa 'ninis' se encontraba en 2022 en torno al 13,7% de todas las personas jóvenes mientras que, para el Observatorio de Emancipación del CJE, que utiliza los mismos datos de la Encuesta de Población Activa, para finales de 2022 la tasa era del 2,4%, once puntos menos.

Desde el Consejo de la Juventud de España señalan que la razón de estas diferencias se debe a que se traspone directamente la 'tasa NEET' --el acrónimo inglés de la expresión Not in Employment, Education or Training (ni trabaja, ni estudia ni recibe formación)--, es decir, se considera "a todas las personas que no trabajan, independientemente de si están en paro o si son inactivas, y que no están estudiando como ninis".

Por su parte, el CJE precisa que una persona 'nini' no es simplemente una persona joven que no trabaja y no estudia, sino que considera que se deben tener en cuenta los distintos motivos por los que no lo hace.

Entre estos factores, destaca el hecho de que busque o no trabajo ya que el CJE no considera "justo" que una persona joven a la que echen de su trabajo, por ejemplo, tras estar toda la temporada de verano trabajando en hostelería y buscando otro empleo, se le catalogue como 'nini'.

Asimismo, pide tener en cuenta si esa persona está disponible para trabajar, puesto que, según advierte, tampoco se debería catalogar como 'nini' a un joven que haya sufrido una incapacidad que le impida trabajar.

El tercer factor es que su situación de inactividad sea distinta a estar jubilada, cursar estudios, por enfermedad, por tener que cuidar a personas dependientes o por tener otras responsabilidades personales o familiares.

Según indica el CJE, en 2022, el 9,8% de las mujeres jóvenes que no buscaba trabajo no lo hacía porque se dedicaba a "labores del hogar" (categoría del INE). "No parece justo calificar como 'nini' a estas mujeres jóvenes que se están dedicando a los cuidados", ha señalado.

Desde el Consejo de la Juventud de España critican el significado "peyorativo" que se ha dado al término 'nini' y proponen una descripción más específica de esta categoría, teniendo en cuenta estos tres factores.