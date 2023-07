La ciudad sueca de Malmö será la sede del Festival de Eurovisión 2024

La 68ª edición del Festival de Eurovisión (2024) será, por tercera vez, la ciudad sueca de Malmö, lugar donde se celebrarán las semifinales el martes 7 y el jueves 9 de mayo así como la gran final el sábado 11.



Según ha informado hoy RTVE, Malmö ha sido seleccionada entre casi una decena de ciudades de Suecia que también han mostrado "su interés" en celebrar el festival de Eurovisión el próximo año, pero solo cuatro llegaron a la recta final: Estocolmo, Gotemburgo, Örnsköldsvik y Malmö.



La última ocasión tuvo lugar aquí en 2013, tras la victoria, precisamente, de Loreen (la actual ganadora) con "Euphoria", en el Malmö Arena.



La primera vez que el Festival de Eurovisión viajó a Malmö fue en 1992. Aquel año, ha recordado RTVE, España estuvo representada por Serafín Zubiri, quien interpretó la canción "Todo esto es la música". El festival contó con la participación de 23 países, y fue la cantante Linda Martin de Irlanda quien se llevó la victoria con su cautivadora interpretación de "Why Me?".



La segunda ocasión tuvo lugar en 2013, después del triunfo de Loreen en Bakú, Azerbaiyán. Bajo el lema "We Are One", la 58ª edición contó con la participación de 39 países y estuvo presentada por la humorista Petra Mede. El grupo El Sueño de Morfeo representó a España con la canción "Contigo hasta el final".



Y la ganadora de la edición fue la danesa Emmelie de Forest con el tema "Only Teardrops", por lo que la sede del festival tan solo tuvo que moverse 30 kilómetros, a la ciudad vecina de Copenhague.



En concreto, el Festival de Eurovisión 2024 se celebrará en el Malmö Arena, un recinto inaugurado en 2008 con una capacidad para aproximadamente 12.000 espectadores. En su interior se han celebrado una amplia variedad de eventos a lo largo de los años, incluyendo partidos de hockey sobre hielo, conciertos y las semifinales del Melodifestivalen, el programa de televisión en el que los suecos eligen anualmente a su representante para el Festival de Eurovisión.



La sueca Ebba Adielsson, directora de entretenimiento de la televisión pública sueca, será la productora ejecutiva de Eurovisión 2024: "Estoy muy orgullosa y entusiasmada con esta tarea extraordinaria", declaró Andielsson, que estará acompañada por Christel Tholse Willers, Tobias Aberg y Johan Bernhagen en la producción del festival.



Con el triunfo de Loreen el pasado mes de mayo, Suecia empató con Irlanda en número de victorias: siete. La séptima victoria del país nórdico se celebrará a lo grande la próxima edición, ya que en 2024 se cumplirán 50 años de la victoria de ABBA en Eurovisión, la primera de Suecia en el festival.



Fue el 6 de abril de 1974, cuando Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad lograron alzarse con el triunfo en la ciudad británica de Birmingham con Waterloo. El tema, que disparó al grupo hacia la fama mundial, fue elegido como la mejor canción de la historia del Festival de Eurovisión, en su 50º aniversario celebrado en una gala especial en el año 2005.



Por el momento, la SVT, la televisión pública de Suecia, "ni ha confirmado ni ha desmentido", según el ente televisivo, la participación de ABBA en la 68ª edición del Festival de Eurovisión.



En cuanto a la representación española en esta edición, según RTVE, ya está abierto el plazo de inscripción para seleccionar al representante de España en Eurovisión 2024. Hasta el próximo 10 de octubre, tanto artistas como autores y compositores podrán enviar su propuesta mediante el formulario de participación.

Por otra parte, Sandra Valero ha sido elegida como representante de España en Eurovisión Junior 2023, la joven cantante de once años ya ha participado en musicales y en varios concursos de talento.

Sandra Valero



Sandra Valero (Valencia, 2011) ha sido seleccionada por unanimidad tras un castin presencial en el que han participado 14 niños y niñas, de entre las 114 candidaturas recibidas, un récord de participación, según ha indicado este viernes RTVE, que se encuentra inmersa en la elección de la canción "más adecuada para ella".



"Versatilidad" es la palabra con la que la cadena define a la joven artista valenciana, que proviene de una familia muy ligada a la música, y que empezó a cantar con cuatro años y ahora, con once, es cantante, actriz y modelo.



Valero ha formado parte del elenco del musical de "El Guardaespaldas" y en diferentes concursos de televisión como "La voz Kids" o "Idol Kids",



La joven artista se presentó ante el jurado cantando "Parte de tu mundo", de La Sirenita, y se declara completa admiradora de Aitana.