Cerca de un millón de alumnos han pedido ya su beca para el próximo curso, cuyo plazo acaba el día 17

Hasta la fecha, 900.000 alumnos y alumnas han pedido ya su beca para el próximo curso, un 54,6% no universitarios y un 45,4% universitarios, unas ayudas cuyo plazo de solicitud acaba el próximo día 17, informa este viernes el Ministerio de Educación y Formación Profesional.



El plazo de presentación de solicitudes para las becas generales del curso 2023-2024 termina el próximo miércoles 17 de mayo, mientras que las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo se pueden demandar hasta el 20 de septiembre.



Los estudiantes que quieran pedir estas ayudas deben hacerlo antes del 17 de mayo, aunque aún no sepan qué van a estudiar ni qué notas sacarán este curso o, incluso, si no saben si continuarán su formación.

El presupuesto destinado a las becas y ayudas al estudio, una de las principales herramientas para garantizar la igualdad en el acceso a la educación, ha alcanzado en la convocatoria 2023-2024 el máximo histórico de 2.520 millones de euros.



En cuanto a las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, estas los 400 euros para gastos adicionales de carácter general, que pueden pedir los alumnos y alumnas que acrediten una discapacidad de al menos un 33%, trastorno grave de la comunicación/lenguaje, trastorno grave de conducta, trastorno del espectro autista (TEA) o altas capacidades.



Toda la información está disponible en la página web de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional.