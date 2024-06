Cata de primer nivel en Fene con el mejor bodeguero del mundo

Noche de lujo para los amantes del vino la vivida ayer en las instalaciones de Bodegas Barral, en Fene. Hasta allí se desplazó el que para muchos es el mejor viticultor del mundo, el berciano Raúl Pérez.

La bodega fenesa retomó con este primer espada del mundo del vino, un enólogo solicitado en todos los puntos del globo en los que se hace vino, sus habituales catas. Antes de la pandemia celebraban en sus instalaciones este tipo de jornadas en las que numeroso público disfrutaba del vino, aprendían a catarlo y entenderlo, y gozaba de un buen rato en la mejor compañía, disfrutando también de los exquisitos productos gastronómicos de la bodega fenesa, que dirige en la actualidad la tercera generación de esta bodega que se gestó en Betanzos, en 1940, con Manuel Domínguez al frente.

No fue una cata al uso. Lo que se vio ayer fue una master class. "Un placer para los sentidos poder escuchar a este hombre, que lejos de estar encumbrado, que es lo que se puede esperar de alguien así es la persona más cercana y campechana que te puedes encontrar en este mundo con tantos egos", explica Pilar C. una de las asistentes a la cata, que es habitual en estos encuentros que organiza Bodegas Barral.

Del mismo modo, se expresaba Rafael, otro asiduo a estas citas con el vino. "La verdad es que cuando supe que retomaban las catas nada menos que con Raúl Pérez, no me lo pensé, enseguida les mandé un mensaje para que me incluyeran a mí y a mi mujer, no podíamos perdernos esto".

Natalia y Adrián, eran nuevos en esto, la de ayer era su primera cata. "Creo que esto está más pensado para gente que entiende, pero pasamos un momento genial con otros amigos que sí conocen algo más sobre cómo se cata y demás, pero yo creo que una experiencia así es buena para todos, los que entienden y los que no", manifestaron.

Los presentes, una treintena de personas, pudieron degustar nada menos que diez vinos de Raúl Pérez, diferentes añadas y de diferente fincas.

"Me gusta más que hable de sus fincas, de cómo vinifica, sus maceraciones, los tiempos de la vendimia y todo esto que nos ha contado Raúl que escuchar a alguien hablar de notas de cata que son puramente subjectivas, esta propuesta de Bodegas Barral me ha parecido espectacular", subraya uno de los asistentes.

Y es que el viticultor de Valtuille, disfrutó contando las peculiaridades de cada finca, los vinos que surgen de cada parcela, de alguna varios diferentes, de sus procesos, de sus vinos gallegos, de los que tiene repartidos por todo el mundo... lo dicho, una masterclass de la que disfrutaron una treintena de afortunados que pudieron aprovechar y aprender de un maestro que está camino de Estados Unidos, el lugar del mundo al que más viaja.

"Intento no estar fuera de casa más de cinco días seguidos", explica Pérez, quien viaja hacia el continente americano donde recalará en New York primero y en washington después, donde ha sido ivitado por el prestigioso chef José Andrés. Tras este encuentro visitará varios países del continente americano hasta regresar a su casa, donde le espera una celebración familiar. " A esas no puedo ni quiero faltar", afirmó.

Esa es su vida, "un no parar", como el mismo indicó. Pero hace lo que más le gusta, aquello para lo que nació, dar a conocer la magia del vino y esa facilitad que tiene para aprovechar las mejores condiciones de cada finca para hacer el mejor caldo. Asegura que no tiene ni idea de la cantidad de vinos que tiene en el mercado. "No podría decirte cuántos son ahora mismo, pero más de doscientos seguro".

Raúl Pérez ya ha logrado todos los premios que podría obtener alguien que hace vinos como él. El que más se le resistió fue tal vez la catalogación de uno de sus vinos con la máxima puntuación de la prestigiosa Guía Parker. Tras eso, ya no hay nada más. Bueno si, también fue portada de la prestigiosa revista Forbes. "No me lo esperaba, me hablaron y me hicieron fotos, pero no tenía idea de que iba a ser portada de la revista", explicó.

En fin, qué más se puede pedir para quienes gustan del buen beber que escuchar al guró leonés Raúl Pérez hablar de lo que hace como casi nadie, grandísimos vinos.