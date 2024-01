Así será el orden de actuación en las semifinales del Benidorm Fest 2024

Los dos representantes valencianos en el Benidorm Fest 2024, el grupo Nebulossa y el cantante Almácor, serán los encargados de cerrar las dos semifinales del Benidorm Fest 2024. Cierre valenciano y apertura andaluza para los dos 'shows', con Lérica y María Peláe cantando en la primera posición.



RTVE ha desvelado el reparto de semifinales y el orden de actuación de este Benidorm Fest 2024, con el que se seleccionará al representante de España en Eurovisión, que este año se celebra en Malmö (Suecia). Los 16 artistas en liza deberán superar primero las semifinales, que tendrán lugar el 30 de enero y el 1 de febrero.



Los primeros en pisar el escenario del Benidorm Fest 2024 serán los gaditanos Lérica, con su tema 'Astronauta', seguidos de Noan con 'Te echo de -', Sofia Coll con 'Here to stay', Mantra con 'Me vas a ver', Miss Caffeina con 'Bla bla bla', Quique Niza con 'Prisionero', Angy Fernández con 'Sé quién soy' y Nebulossa con 'Zorra'.



La segunda semifinal, del 1 de febrero, la abrirá María Peláe con su 'Remitente', seguida por Dellacruz con 'Beso en la mañana', Marlena con 'Amor de verano', st. Pedro con 'Dos extraños', Jorge González con 'Caliente', Yoly Saa con 'No se me olvida', Roger Padrós con 'El temps' y Almácor con 'Brillos Platino'.