San Sadurniño premia a los consumidores locales con la entrega de nueve cestas

El salón de plenos del Concello de San Sadurniño acogió la entrega de los premios de la campaña municipal destinada a dinamizar el comercio “Polo Nadal, consumo local”, en la que tomaron parte 31 pequeños negocios de la localidad. Tras el sorteo realizado el pasado viernes, el ejecutivo hizo entrega de las nueve cestas a las personas agraciadas. Seis de ellas tienen un valor de 70 euros y tres de 140, con productos gallegos y de proximidad.



La edila de Cultura, Ara Bellas, y el condejal de Desenvolvemento Local, Manolo Varela, participaron en el evento, felicitando a los premiados y agradeciendo la implicación del tejido comercial, que entregó cerca de 20.000 papeletas entre la clientela –5.000 más que en la edición de 2023–.



“A campaña funcionou moi ben e polo que falei con algúns establecementos, eles quedaron contentos coma nós por ter entregado tantas rifas, sinal de que a xente aposta polos negocios localis”, apuntó Varela.



Así pues, Gelis Lago, Rosa López, Juan José Fernández, Francisco Calderón, José Pita, Francisco Javier López, Lisardo López, Carlos Sedes y Rosa Tembrás fueron los vecinos y vecinas agraciados con los lotes de productos de esta iniciativa.

César Galdo



Desde el Concello explican que a ellos se suma Margarita Semedo, ya que, debido a un error involuntario, las papeletas entregadas en uno de los negocios quedaron sin recoger y, por lo tanto, no entraron en la urna del sorteo. “Para enmendalo, este mediodía [por el pasado martes] sorteamos unha cesta máis entre esas rifas. Nos próximos días entregarémoslle o seu premio”, apuntó el edil.

Local

Desde el ejecutivo sadurniñense destacaron que los lotes entregados “están todos cheos de produto galego”. En este sentido, Varela aseguró que “boa parte del producido dentro do ámbito do Xeoparque Cabo Ortegal e tamén no Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla”.



Miel, conservas de fruta y pescado o quesos compusieron algunas de las cestas, “todo de grande sabor e calidade. Todo de aquí para concierciarnos tamén do potencial que ten o noso sector primario”, eñadió el responsable del área de Desenvolvemento Local.