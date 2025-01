As foliadas de San Sadurniño en Dzine convocan a súa 30 edición

O establecemento Dzine, en San Sadurniño, celebra esta noite de sábado unha foliada especial con motivo do 30 aniversario destes encontros. Este local rural cumpre un importante papel de atención á cultura, non so por ofrecer no seu espazo outro tipo de actividades como as exposicións, senón tamén por preservar esta tradición que trascende a organización de eventos habitual.



A XXX Foliada está previsto que comece ás 23.00 horas, sempre contando coa participación dos músicos, que son á vez protagonistas e público. Dende Dzine animan a todo interesado a achegarse cos seus instrumentos e moita gana de festa para continuar esta tradición, ademais de agradecer a todas as persoas que posibilitaron este aniversario.