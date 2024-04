“Los problemas de espalda suelen venir derivados de una mala educación postural”

Uno de cada cuatro españoles vive con dolor crónico según un estudio publicado el año pasado y avalado por la Sociedad Española del dolor. Esta situación afecta notablemente a la calidad de vida de las personas. El hospital Ribera Juan Cardona cuenta con una unidad del dolor, un servicio integral para los pacientes que acuden con patologías que conllevan un dolor agudo o crónico



“El planteamiento de la unidad del dolor es que se aborde de manera multidisciplinar el síndrome doloroso del paciente. Su objetivo es claro: tratar de evitar la cirugía en los casos que sea evitable. En los casos en que no sea posible evitar a cirugía, tratamos de controlar el síndrome doloroso y preparar al paciente para la intervención, buscando mejorar funcionalmente a dicho paciente y así optimizar su recuperación postoperatoria", explica el doctor Iván Arazo, coordinador de la Unidad del dolor del hospital Ribera Juan Cardona.

El abordaje multidisciplinar arranca con una entrevista personal y en profundidad al paciente en la que se realiza además una exploración exhaustiva y se valora si es necesaria alguna prueba diagnóstica adicional. “Entran en juego diferentes especialidades: traumatología, neurocirugía, terapia del dolor, fisioterapia y rehabilitación. Pero, además, buscamos una mejoría que trascienda las puertas de nuestro hospital y se extienda al paciente, a su entorno y domicilio, con una buena educación postural, terapia ocupacional, entrenamiento y tonificación, dieta, etc”, añade el doctor Arazo.

“En la Unidad del Dolor recibimos pacientes con distintos síndromes dolorosos como dolor de cicatriz, dolor de miembro fantasma, cefalea, etc. En nuestro servicio disponemos de diversas técnicas que van a ayudar a mejorar la clínica de dichos pacientes”, apunta el anestesista del Hospital Ribera Juan Cardona.

Sin embargo, una de las consultas más habituales es el dolor de espalda. “Después de la valoración inicial y las pruebas diagnósticas oportunas para conocer las posibles lesiones y el alcance de las mismas, hay muchas opciones de tratamiento: radiofrecuencia pulsada y convencional, parche de capsaicina, bloqueo analgésico con corticoterapia, bloqueo epidural, bloqueo nervioso, bloqueo muscular profundo, puntos gatillo, radiofrecuencia epidural, crioterapia, etc.

“Los problemas y dolores más frecuentes de espalda suelen venir derivados de una mala educación postural, por cargar pesos, por una no adecuada protección de la cintura escapular y lumbar. Y pueden tener otras derivaciones. A veces la mala postura conlleva un daño en otra articulación, ya sea hombro, cadera o rodilla”, apunta

Los factores más implicados en la aparición de dolor de espalda son nuestro estilo de vida sedentario y sometido a mucho estrés. “Dedicamos poco tiempo a cuidarnos y adoptar estrategias que prevengan las lesiones y los dolores de espalda”, advierte el doctor Arazo.

Dolor lumbar agudo, ¿se recomienda aplicar frío o calor a la zona?

“Cuando nos encontramos un dolor agudo la aplicación de frío o calor es algo que se recomienda pero que no tiene realmente una base científica sólida. La aplicación de calor tiene más evidencia y mejora ligeramente el dolor, por lo recomendable su aplicación en la zona dolorida durante no más de 20-30 minutos, acompañado de un ejercicio controlado por un especialista asociado para mejorar la movilidad de la zona. La aplicación de frio no tiene evidencia científica, pero si se puede plantear en fases iniciales junto con el calor para disminuir la inflamación en la zona”.

Para más información:

www.riberasalud.com/juan-cardona/

citas@hjcardona.org