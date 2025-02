La medicina estética, la gran novedad de la clínica López Garay

A principios de marzo de 2024, en el número 41 de la calle Galiano, en Ferrol, abrió sus puertas la clínica López Garay, un espacio donde la excelencia en la atención dental se encuentra con la última tecnología para ofrecer a sus pacientes una experiencia de cuidado bucal única. Con un enfoque integral que abarca desde la odontología pediátrica hasta la geriátrica, la clínica cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos comprometidos con el bienestar dental de cada persona.

Además de sus servicios de periodoncia, implantes dentales, ortodoncia, blanqueamiento, tratamiento de bruxismo, ATM y oclusión, la clínica López Garay ha ampliado su oferta incorporando una nueva especialidad que se enfoca en la estética facial no quirúrgica: la medicina estética. Este nuevo servicio, dirigido por el Dr. Alejandro Fernández Quinto, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, tiene como objetivo complementar y realzar la belleza natural de cada paciente.

El Dr. Quinto, graduado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, llega a la clínica con un enfoque que prioriza los resultados naturales y personalizados. "Me comentaron que había un grupo de pacientes que no solo buscaban un tratamiento dental, sino también un enfoque estético que fuera más allá de la odontología. Es ahí donde mi especialidad entra en juego, para aportar soluciones que no solo rejuvenezcan, sino que también realcen la belleza de manera sutil y sin alteraciones drásticas”, añade Quinto.

El Dr. Quinto se especializa en combatir los primeros signos del envejecimiento, así como suavizar ciertas marcas en el rostro que pueden dar una apariencia de cansancio. "Mi objetivo no es detener el paso del tiempo, sino ayudar a las personas a envejecer de la mejor manera posible. Busco pequeños refinamientos que mejoren la apariencia, pero sin que el paciente pierda su expresión o esencia", comenta.

Los pacientes que optan por estos tratamientos suelen ser personas que desean prevenir los signos del envejecimiento o, en su caso, suavizarlos una vez aparecidos. La clave de estos procedimientos es que los resultados sean naturales y discretos, de manera que no se perciba un cambio evidente, sino que se note que la persona luce más descansada, fresca y rejuvenecida.

El Dr. Quinto en la clínica López Garay. I CEDIDA

Aunque su especialidad se centra en la medicina estética, el Dr. Quinto subraya la importancia de la colaboración con los demás profesionales de la clínica. "Hay momentos en los que los tratamientos dentales y estéticos se complementan perfectamente. Por ejemplo, con pacientes que presentan problemas como el bruxismo", explica.

En cuanto a su colaboración con el resto del equipo de la Clínica López Garay, Quinto destaca la importancia de crear un espacio donde los pacientes no solo se sientan bien físicamente, sino también emocionalmente. "No se trata solo de venir a recibir un tratamiento puntual, sino de acompañar al paciente durante todo su proceso, ofreciendo un enfoque integral que combine tanto la salud como la estética", concluye.

El Dr. Alejandro Fernández Quinto se encuentra en la clínica una vez al mes, con horarios flexibles que se ajustan a las necesidades de los pacientes. Con su incorporación a la clínica, López Garay ofrece una nueva alternativa para aquellos que buscan mejorar su bienestar general, no solo en el ámbito bucal, sino también en el cuidado de su imagen facial, todo bajo un mismo techo.