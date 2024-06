Lorenzana convoca la Mesa de As Pontes para el próximo martes

La Mesa para o Impulso da Actividade Económica de As Pontes se celebrará finalmente el próximo martes, día 11, a las 18.00 horas. Así lo confirmó este viernes al mediodía la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que precisó que tendrá lugar en San Caetano y que para este encuentro se cuenta con la asistencia de todas las partes, desde Endesa hasta las asociaciones de empresarios y comerciantes, sindicatos y también Concello.



Lorenzana explicó que el objetivo del encuentro es “abordar o estado no que se atopa nestes momentos o plan de traballo das tarefas de desmantelamento da central térmica pontesa que están a piques de comezar”, por una parte, y, por la otra, “acadar garantías de continuidade laboral para os traballadores das empresas auxiliares que deberán acometer o cronograma de accións acordado para os próximos meses”.



La conselleira reiteró tras el anuncio la necesidad de “acompasar as tarefas de desmantelamento da térmica cos proxectos industriais e enerxéticos nos que se está traballando desde o goberno galego, logo do peche imposto polo Goberno central o pasado mes de agosto”, dijo. Desde la Consellería se explica que su parte de los “deberes” está ya concluida.

Los sindicatos mantienen la movilización

A pesar del anuncio de la conselleira, las centrales sindicales CIG, CCOO y UGT han decidido mantener para el jueves, a las 20.00 horas en la Praza do Carme, la movilización que habían convocado para exigir la reunión de la Mesa de Impulso Económico de As Pontes.

En este llamamiento a la participación, las centrales recordaban que este foro no se reunía desde noviembre “pese a que se adquirira o compromiso de facelo de maneira periódica co obxectivo de realizar o seguimento do proceso de desmantelamento da central térmica, o estado das licencias e permisos e, principalmente, para garantir o mantemento do emprego na industria auxiliar e a principal, evitando que os traballadores e as traballadoras teñan que pasar polo desemprego”.

Los sindicatos denuncian que parte del personal que trabajaba en las tareas de predesmantelamiento de la central finaliza contrato el sábado 15, de ahí la “urxencia” de que se produzca este encuentro.