Conoce la historia de Pablo Suárez, un chico autista, en el Día Mundial de la Concienciación del Autismo

Pablo Suárez Muñoz es uno de los usuarios del SAF (Servicio de Apoyo y formación) de Aspanaes en Ferrol. Hablamos con él en el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.

Pablo asiste asiste dos veces por semana al referido SAF donde comparte horas de preparación y charlas junto a media docena de compañeros, guiados en todo momento por su preparador laboral, .

¿Qué es el autismo para ti?

Es un rasgo que define que mi cerebro procesa de manera diferente al de la mayoría de las personas, es decir, mi forma de percibir, comprender, ver y expresarme en el mundo que nos rodea hace que los demás crean que somos unos extraños cuando no es así, también tenemos sueños, sentimientos, ganas de trabajar, de tener amigos y divertirnos, pertenecer a un grupo y que se me valore por lo que soy. Podemos ser capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos siempre que nos den la oportunidad de demostrar nuestro talento y destreza.



¿Qué hace en Aspanes?

Aquí hacemos talleres variados, sobre vida independiente aprendiendo tareas cotidianas como cocinar, hacer la cama, barrer, limpiar, la compra y todo lo básico para la

supervivencia doméstica. También nos formamos para superar la oposición para celador sanitario del Sergas o subalterno de la Xunta de Galicia, talleres de sexualidad, de ocio y todo lo

necesario para tener una mejor calidad de vida e integrarnos en nuestra comunidad. Además de los talleres también tenemos sesiones individuales con la psicóloga donde podemos trabajar cada uno aquellos aspectos en los que necesitamos más apoyo.. Lo más importante aquí es que nos encontramos en un entorno seguro, nos entienden y nos guían para alcanzar nuestro objetivo y ser aceptados en la sociedad sin ser juzgados.



¿Qué importancia tienen en su vida los pictogramas?

Las personas con autismo tienen problemas con el lenguaje y su manera de procesar la información es distinta que para los neurotípicos. Por ejemplo, para un hispanoamericano la bamba es una moneda, para un niño puede significar una zapatilla, el lenguaje puede variar de significados según la edad de la persona, la educación, la cultura, incluso para las personas con autismo, pero saben interpretar los dibujos situados en los lugares públicos, como Ayuntamientos, centros de salud, hospitales, juzgados, bibliotecas, teatros... El pictograma ofrece información visual que permite contextualizar.

¿Qué debería tener en cuenta la sociedad para facilitar el día a día de una persona autista?

Los autistas lo somos durante toda la vida, no solo de niños, con lo cual es importante que aprendan a valorar y apreciar las diferencias únicas de cada persona, crear un mundo más inclusivo y accesible para nosotros, con apoyos y recursos adecuados, educar a la sociedad sobre la neurodiversidad y fomentar la inclusión en todas las áreas de vida: educación, empleo y vida social. Nuestros sentidos están más desarrollados que el resto del mundo, la manera de ver, oír, tocar y saborear. Nos abruman los ruidos fuertes, el tacto y las luces intensas, nos esforzamos muchísimo para entenderlos y hacernos entender y a veces cansa mucho y eso nos pone muy nerviosos, de ahí que nos guste estar en un sitio donde descansar y no ser molestados. Las personas autistas somos así, nos encanta la exactitud y nos frustra cuando algo sale mal, es como estar en un país extranjero que no conoces ni las costumbres ni el idioma, y a veces te sientes muy perdido y no sabes qué dirección tomar.

¿Qué cree que falta por hacer para que una persona autista disfrute de las mismas oportunidades que el resto de la población?

Como ya dije, el autismo no es ningún impedimento para el desarrollo de vida, sino una característica que se debe tener en cuenta y que nunca se le debe juzgar a esa persona con esa condición. Creo que la sociedad general debe saber muchas cosas:

No todas las personas autistas son iguales, cada persona es única incluso a las personas con TEA. No se debe hacer suposiciones sin fundamento sobre las necesidades y capacidades basadas en experiencias o en el diagnóstico, lo que hay que hacer es tomarse el tiempo preciso para conocer a esa persona individualmente y adaptar el enfoque de apoyo a sus capacidades específicas.

Los niños autistas a menudo tienen dificultades para comunicarse verbalmente, y tienden a expresarse a través de comportamientos que pueden ser malinterpretados o ignorados. En lugar de castigar o ignorar los comportamientos, es importante entender la causa para abordarla de manera efectiva. A menudo, las personas tienden a centrarse en las dificultades, en lugar de valorar sus habilidades únicas y que deben ser tenidas en cuenta y celebradas tanto como se hace con sus desafíos. También añadiría que la inclusión en la sociedad y en la educación también puede ayudar a proporcionar el apoyo emocional y social que necesitamos. La inclusión no solo beneficia a las personas autistas, sino que también enriquece a la comunidad en general. Todos podemos aprender de las diferentes perspectivas y habilidades que los niños aportan a nuestras vidas. También podéis ayudar a que cada niño alcance su máximo potencial centrándonos en las fortalezas y habilidades únicas de estos niños autistas. Creo que valorar la diversidad y los intereses individuales es importante en lugar de tratar de cambiarlos o suprimirlos. Fomentar la autoestima y la confianza de los niños, puede tener un impacto positivo en su bienestar y desarrollo en general. También comprender las necesidades y desafíos que enfrentan las personas autistas, podemos brindar un apoyo más efectivo e inclusivo. Yo creo que con el apoyo adecuado, pueden alcanzar su máximo potencial, fomentar la inclusión y la aceptación de la diversidad, trabajar juntos para que cada persona tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y contribuir plenamente a la sociedad actual.