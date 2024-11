Pontedeume podría contar con un tercer árbol "senlleiro"

Al metrosidero excelso del jardín de la Torre de Andrade y al pino bravo de Leiro, ambos recogidos en el Catálogo de Árbores Senlleiras de la Xunta, podría sumarse ahora un nuevo ejemplar ubicado en el municipio de Pontedeume. Y es que una vecina de la parroquia de Nogueirosa ha decidido presentar una solicitud para que el gobierno autonómico incluya en este listado un “curioso” pino que se encuentra en una finca familiar.



Por el momento, la propuesta se encuentra en fase de información pública, tal y como recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG) en su edición del pasado martes, y ya ha sido analizada por un agente forestal de la Xunta.



“Decidimos facelo porque é un pouco raro. As coníferas, normalmente, teñen un tronco recto que non bifurca e este, se o ves, parece un igrego”, comenta la vecina, que explica que “quixemos catalogalo por protexelo, por se no futuro houbese algún regulamento medioambiental que lle afecte”.

El ejemplar propuesto por la vecina de Nogueirosa I Cedida



Se trata de un ejemplar “cun porte moi grande, ubicado nun terreo moi fértil xunto con outros dous, rodeados por carballos e outras especies frondosas”. Tal y como figura en el expediente, el pino cuenta con una altura de 15 metros y un perímetro de 0,75. Su antigüedad ronda los 25 años.

Constante actualización

El Catálago Galego de Árbores Senlleiras es un registro público de carácter administrativo que depende de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, en el que se incluyen todos aquellos árboles y formaciones arbóreas merecedoras de una protección especial por diversos motivos. Se trata, como explican desde la Xunta, “dunha ferramenta aberta e en constante actualización, podendo propoñer a inclusión de novos elementos as administracións públicas, os centros de investigación ou asociacións e aquelas entidades privadas ou públicas que teñan entre os seus fins estatutarios a proteción da natureza”.



Además de los dos ejemplares anteriormente citados, en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, existen más elementos catalogados en este listado. Se trata del naranjo “Obsceno” del Pazo de Brandariz (Ortigueira), la formación de cipreses de California del Xardín do Malecón de Ortigueira y la magnolia Grandiflora de Santa Rita (Narón).