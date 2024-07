El Ministerio de Transportes instalará cámaras de vigilancia en la estación de tren de Pontedeume

El Ayuntamiento de Pontedeume anunció el compromiso del Ministerio de Transportes para solucionar la situación en la que se encuentra la estación de tren de la localidad.



El regidor eumés, Bernardo Fernández, mantuvo recientemente en Madrid una reunión con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en la que estuvo acompañado, asimismo, por la diputada en el Congreso Montserrat García.



En el encuentro, el Gobierno se comprometió a instalar cámaras de vigilancia para evitar los actos vandálicos que han sufrido las instalaciones en los últimos tiempos, además de acondicionar y pintar el inmueble y sus inmediaciones.



De hecho, apuntan desde el Consistorio eumés, las tareas para retirar el talud que se desplomó en el camino de acceso ya han comenzado y también lo harán, en las próximas semanas, las destinadas a asentar el resto del talud.



“Unha vez realizadas estas actuacións, retomaremos as negociacións xa iniciadas para a cesión do edificio, paralizadas ante a ausencia de sistemas de seguridade que evitaran os danos e deterioro do inmoble”, explicó el regidor eumés.