Cuenta atrás para los trabajos de rehabilitación del nuevo albergue de Pontedeume

El nuevo albergue de peregrinos de Pontedeume –en el inmueble del antiguo hospitalillo– comenzará a ser una realidad la próxima semana con el inicio de las obras de rehabilitación. Así lo anunció el Consistorio eumés, por medio del responsable del departamento de Urbanismo, Daniel Ríos.

La intervención, recuerda el Concello, supondrá una inversión cercana a los 400.000 euros –375.360–, financiados con los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central –por medio de una ayuda gestionada por la Diputación, procedente de la Secretaría de Estado de Turismo–.



El alcalde de la villa, Bernardo Fernández, calificó este proyecto de “moi importante”, gracias al cual “ademais de mellorar os servizos para os peregrinos no noso concello, no que o Camiño de Santiago está a ter unha repercusión económica cada vez máis importante, poderemos recuperar un edificio histórico, mandado construir polo arzobispo Raxoi no século XVIII”, rememoró el regidor, agradeciendo al mismo tiempo la colaboración del organismo provincial y el apoyo del Ejecutivo estatal para que Pontedeume “poda contar cun albergue de peregrinos totalmente rehabilitado nun emprazamento histórico”.



El Consistorio tuvo palabras también de reconocimiento para la Archidiócesis de Santiago –por la cesión del inmueble– y para José Ramón Caspón Raposo, que fue párroco de la villa y que intercedió entre ambas partes para hacer realidad este proyecto.



Como se recordará, la actuación en este emplazamiento histórico ubicado en la calle Anfona supondrá una rehabilitación integral, con materiales nobles respetuosos con el edificio original, tales como la madera y la piedra.



Se recuperarán los muros perimetrales existentes y se ejecutará una cubierta tradicional similar a la que tenía antiguamente para adaptar la edificación a su nuevo uso como albergue. El proyecto recoge una única planta, preparado para una futura ampliación en la que podría incluirse una intermedia. Contará con 32 plazas y espacios de recepción, descanso-dormitorio, aseos, comedor, estancias de lavandería y cuadro de telecomunicaciones.