Bastiones del BNG: Secundino García Casal y Beatriz Bascoy, un liderazgo sin cuestionamientos

El BNG tiene en la comarca dos bastiones inexpugnables para cualquier otra fuerza política. Se trata de San Sadurniño y Moeche, donde nada hacía presagiar un cambio de gobierno el pasado domingo pero tampoco que la solvencia de los regidores se mantendría intacta, mejorando incluso los resultados de 2019.



Secundino García ha sumado este año su cuarta mayoría absoluta consecutiva, nada fácil en un municipio que antes gobernaba el Partido Popular. Desde que llegó a la Alcaldía su fortaleza y la de su equipo no ha hecho más que crecer con el paso de los mandatos hasta consolidar una hegemonía que no parece que sufra la erosión propia de los años. Es más, el alcalde en funciones sostiene “acadamos algún voto máis que nas pasadas eleccións, co incremento da porcentaxe”, algo que achaca al “traballo feito nestes tempos”. Asimismo, considera que es una “gran responsabilidade” el recibir tantos apoyos ya que según asegura “isto obríganos a traballar máis si cabe, xa que a xente espera moito máis de nós cada mandato”.



Secundino García destaca que “desde 2011 o 55% dos votos foron parar para a nosa formación sempre”, lo que demuestra el grado de aceptación de los gobernantes entre la población.

Con respecto a la formación del gobierno García Casal sostiene que “no organigrama vai haber poucos cambios, salvo pola substitución dunhas persoas por outras”.



Asegura que este mandato están obligados “a traballar aínda máis”, para responder al respaldo vecinal. Sobre los miembros del gobierno asegura que seguirán apostando por “combinar experiencia e zume novo, que sempre teñen cousas que aportar”.



En este mandato, además, las premisas de la Agenda 20-30 van a estar muy presentes, de ahí que vayan a destinar a una persona, casi en exclusiva, para ocuparse de estas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad.



Secundino García confía también en que la solvencia de su gobierno y el del municipio vecino de Moeche pueda trasladarse también “a outros concellos veciños como o de As Somozas”, donde también el BNG se ha hecho con dos ediles, metiéndose en una corporación en la que no tenían representación.

La otra reina de naipes de la baraja nacionalista es Beatriz Bascoy, quien sumará su tercer mandato consecutivo al frente del gobierno municipal modestino. Antes de llegar a la Alcaldía trabajó duro también haciendo oposición durante el gobierno de Xulio Cribeiro. Bascoy está muy satisfecha con los resultados obtenidos, revalidando de nuevo la mayoría absoluta que ya consiguió en 2015 (5) y en 2019 (6). En 2023 sumó algún voto menos pero alcanzó igualmente los seis ediles.



Aunque sin la solvencia de Bascoy y García Casal, el BNG tiene otros primeros espadas en la comarca ya que también en Fene seguirá gobernando y todo apunta a que en Mugardos el Bloque formará un gobierno tripartito de izquierdas sumando los votos de PSOE y Esquerda Unida, como confirmó en las últimas horas el candidato nacionalista, Evaristo Deus, a este periódico.