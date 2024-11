El BNG de Ortigueira lleva a la Valedora do Pobo la “falta de transparencia” del gobierno local

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Ortigueira ha presentado dos quejas formales para denunciar la “falta de transparencia e o incumprimento das obrigas legais” por parte del ejecutivo local.



La primera de ellas, registrada el 18 de noviembre y dirigida a la Valedora do Pobo, apunta a la “dilación inxustificada” en el acceso a la documentación pública “clave para o desempeño das funcións de control e fiscalización municipal”.



La segunda fue remitida, al día siguiente, al Consello de Transparencia e bo Goberno de Galicia y se centra en la negativa del Consistorio “a correxir información errónea publicada na páxina web oficial”. En este sentido, desde la formación explican que en sección “Corporación municipal 2023-2027” mantiene “erros evidentes no nome do concelleiro Marco Schaal Orizales e do seu partido”, pese a que el asunto se trató en una sesión plenaria, algo que para los nacionalistas contrasta con la “substitución dunha concelleira por outra, o que demostra a capacidade técnica pero unha clara falta de vontade política para solucionar o problema”.