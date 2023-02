Permítanme animarlles a sumarse a un novo recoñecemento, a quen foi o gran arquitecto municipal Rodolfo Ucha Piñeiro, e que tan fonda pegada deixou no desenvolvemento de Ferrol con innovadoras propostas urbanísticas e proxectos de reforma. Desde o Concello teñen aberto o expediente para denominar co nome de Xardíns de Ucha a ese espazo na zona inmediata ao chamado “Palacete ou Chalé de Canido”, que ademais é unha das obras máis senlleiras que tivo o propio arquitecto.



É axeitado buscar a participación do conxunto da cidadanía e das entidades locais nestes asuntos. Sinxelamente, porque este tipo de recoñecementos, a xentes que tanto fixeron pola nosa cidade, serven para reforzar o sentimento de colectividade, de formar parte dun proxecto común, para ter sempre orgullo de cidade. Porque somos e seremos Ferrol. Única e irrepetible.



Manden as súas achegas ao rexistro do Concello de Ferrol ou a través de correo electrónico ao departamento de Protocolo de Alcaldía. Súmense a esta nova proposta tal e como pídelles, desde as súas redes sociais, a concelleira de Patrimonio Histórico Eva Martínez, recoñecida por todos e todas pola súa capacidade de traballo e de xerar iniciativas que suman.