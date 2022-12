Volve o Nadal

Seguramente, este sexa o primeiro nadal no que a pandemia non vai a termos entretidos. Máis, coa necesidade de normalizar que temos a cidadanía. Así que non fagan caso a aqueles que viven da confrontación e pretenden crear a paranoia que puidera provocar unha recesión económica co único obxectivo de varrer á esquerda. O certo é que grazas á fortaleza actual do mercado laboral, ás medidas en contra da inflación, resistimos bastante ben os avatares da guerra provocada pola dereita rusa no corazón de Europa.



As luces de nadal, o balbordo dos nenos e das nenas nas atraccións da praza de España, as compra destas datas, así como os cafés e terrazas cheas séntanlle moi ben a Ferrol. Esquezan aos telepredicadores da crispación e do desastre final. Concéntrense uns días en ser felices. Si, incluso en Nadal. Lembren que se para nós aínda ten sentido é porque queremos ás nosas fillas e fillos.



Gocen da cidade de Ferrol. Paxareira do Cantón incluída. Do chocolate con churros, do café coas amizades. Pero, saiban que a felicidade real é a compartida. Non traten mal á camareira, nin ao dependente de comercio. Bo trato e aproveiten, a vida son momentos que necesitan ser colectivos e máis nestes días de Nadal.