Permítanme, agora que estes días tiven que usar o noso sistema público de saúde, cando ademais son dos que vai só en caso de extrema necesidade. Son consciente da importancia de que funcionen adecuadamente. Pero, precisamente agora que xa non rexe o protocolo do Covid-19 sería sensato saber porque seguen habendo restricións e derívase unha parte fundamental da asistencia médica rutineira vía teléfono que converte aos médicos en “videntes”.



Se intentan estes días solicitar cita presencial acabaran vendo que a terán para dentro de catorce días. E se por riba esa chamada telefónica que espera da súa doutora de familia non se produce, por calquera incidencia, de ter algo acabará en urxencias porque o asunto foi a máis, como aconteceu. O certo é que a aplicación do Sergas e o sistema telefónico ten como función disuadir ao usuario e se ten posibilidade busque solución á marxe do sistema público.