¡Qué vergüenza y qué pena!

Llevamos unos meses viendo en los necesarios medios de comunicación, reacciones humanas terribles, como matar a niños y abuelos, o dejar morir a todos por hambre, sed y enfermedades, como si fuera algo normal y sin importancia. Tratan de explicarlo acudiendo a que “los otros empezaron antes”, pero en el fondo es “ojo por ojo y diente por diente”; que en este caso es tremendo ya que no cede uno ni otro, pero uno ganará matando más y añadiendo kilómetros de tierra a su poder. No piensen que ocurre entre razas africanas, es entre países (Israel y Palestina) que creíamos muy cultos y uno de ellos muy poderoso.

¡A! Pero eso pasa fuera de España. Mas, ahí no se acaba el tema, estamos escuchando la peor forma de hablar de personajes con grandes poderes, que a pesar de su formación, han perdido el respeto a todo, sea dentro de las cámaras más poderosas del Estado o fuera a grito pelado en los innecesarios encuentros por las tardes-noche, mujeres y hombres de la derecha y más de dereca.



El punto principal para ellos es la “España ente mental”, aquellas ideas religiosas, el valor de los españoles (?), las ideas que incluían que los pobres eran los mejores porque se entregaban a Dios y a España; las mujeres al lado de su hombre escuchando y siguiendo los márgenes que él le imponga... Todos los españoles debían acatarlo, todos los españoles debían vivir cantando lo mismo, estudiando lo mismo, Eso es todavía “España”, para un grupo que da la lata.



Pero España existe realmente, es muy fácil darse cuenta, si vives en Galicia coge en las manos tierra gallega, sentirás que eres español a través de Galicia; si naciste en Andalucía y coges tierra en las manos te sientes español a través de Andalucía, y así todas las 17 comunidades autónomas, que son las que forman España. Lo más importante que hay que defender es la variedad de esas Comunidades, desde la lengua, el acento, la gastronomía, el baile, la forma de vida ... España es un estado que tiene ese gran valor de las diferencias, tanto es así que el turismo en España es uno de los más importantes de Europa; en una ocasión conocí en Madrid a una pareja de los EEUU que venían de turistas, hablando dijeron que para conocer a España se necesitaban, mínimo, tres días por cada Comunidad. Para los mismos españoles la felicidad está en poder ejercer la forma de vida de su Comunidad, y eso se vio en el crecimiento de las mismas desde su aprobación en la constitución de 1978 hasta hoy.



Es penoso y muy maligno que se les cuenten a los adolescentes otras historias, como la necesidad de regresar al franquismo, provocar la dictadura, eso es envenenarlos. Deben explicarles que las dictaduras no firman la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es mucho lo que pierden: las libertades en general, se hará lo que manden y cómo manden, pero se desconoce lo que hacen ellos, la mentira ocupa el puesto de la verdad, porque no tienen obligación de explicar lo que hacen; tenemos el diputado que afirmó y reafirmó que las “13 ROSAS” no fueran asesinadas, sino que fueran ellas las que mataron (¡horror!), la mentira la utilizan para acabar con la paciencia de cualquiera, sirva de ejemplo la constante guerra contra el señor Pedro Sánchez: ladrón, malvado, deshace a España, sólo le interesa el dinero, ¡hijo de puxx!, etc. Los que le maldicen, hace pocos años, compraron a una pareja de diputados del PSOE para que tomase el poder el PP y así gobernó demasiados años. Eso es lo que aprenden los chicos de ellos y les siguen aplaudiendo (!miseria¡).



“España SÍ, pero a poder ser la que gobierne yo” éste es el segundo lema que debemos observar, y es muy evidente. Pretendieron conseguir el puesto de presidente intentando comprar a un simpático vasco. Hacen ver que les han robado el puesto, que les están esperando muchos (personajes) y muchas (empresas); que toda España les sigue y lucha por ver fuera al poder actual, a pesar de repetirle que los de izquierda votaron un millón más que ellos. Estamos en el siglo XXI y la derecha quiere ganar “ella sola”; los resultados de las votaciones indicaron que la izquierda no desea “mayoría absoluta” ni para su propio partido. Renuévense señores de la derecha.



Empecé por Europa y termino nombrando a Argentina, ha ganado el señor Milei, populista de extrema derecha, esta noche oí por la radio que acabará, entre otros, con el Banco Nacional y el Ministerio de Educación. ¡Que desgracia!. No puedo evitar las lágrimas.