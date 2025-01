El próximo 31 de enero se presentará en Ferrol de mano de la Sociedad Filarmónica el concierto “Únicas”, con la Real Filharmonía de Galicia dirigida por Chloé van der Soeterstède, conocida por su sensibilidad y expresividad y con el violonchelo de Nadège Rochat, que ha actuado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York o el Victoria Hall en Ginebra y con orquestas como la Orchestre de Chambre de Genéve o la Orquesta de Cámara de Amadeus de la radio polaca, interpretando un programa “ en clave femenina” que incluirá la Obertura en Do Mayor de Fanny Mendelssohn, autora del primer Romanticismo, de gran talento como pianista y como compositora, creando obras, dicen, similares a las de su hermano, si bien, debido a su condición femenina en aquel momento histórico en el que el mundo de la composición era reservado para los hombres, hizo que parte de su obra se publicase con el nombre de Félix (colecciones opus 8 y 9) y que sus documentos se encuentren catalogados con el apellido Hensel, el de su marido. Junto a ella en el programa, la contemporánea británica Anna Clyne, que sí disfruta en vida los reconocimientos a su trayectoria y de la que sonará la Danza para violonchelo y orquesta, dividida en cinco movimientos: 1. Cuando te rompen y te abren; 2. Si te has quitado la venda; 3. En medio de la lucha; 4. En tu sangre y 5. Cuando eres perfectamente libre. C. Arnott, del Hartford Courant, escribió sobre esta pieza: “Su poder viene de la reverberación y no del volumen…los músicos hacen eco de una calidez humana palpitante”. Junto a ellas, el “inconformista” Beethoven, que decía: “La música es una revelación superior a toda sabiduría y filosofía; es el vino de una nueva procreación, y yo soy Baco, que prensa este vino glorioso para los hombres”; de él sonará su 8ª Sinfonía, la “sinfonía sonriente”. Más que sugerente este concierto que pronto podremos escuchar en Ferrol.