Reparación en Cedeira

El pasado viernes se presentó en Cedeira un libro de la asociación Memoria Histórica Democrática, que recoge la vida de este concello entre los anos veinte y el comienzo de los cuarenta. Aunque durante la etapa republicana no hubo entre sus casi 8.000 habitantes ningún crimen por motivos políticos, tras el golpe militar fueron asesinadas treinta y nueve personas, encarceladas cuarenta y tres, y otras ciento treinta soportaron torturas, destierros, violaciones y repetidos expolios económicos. Todo esto está debidamente documentado y explicado. En el acto estaban los familiares de las víctimas, a los que honra que no hayan pedido nunca otro ajuste de cuentas que no fuera reparar la memoria de unos ancestros que no mataron ni mandaron matar. En sus rostros se veía, para todo aquel que no se negara a verlo, el tardío consuelo de quien necesitaba este desagravio para cicatrizar sus heridas.