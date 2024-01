Queridos Reyes Magos

Volvemos (por fin) a la “normalidad” después de dos semanas de atracones de todo tipo y de celebraciones familiares y amistosas más o menos multitudinarias. Las fiestas navideñas tienen su colofón el Día de Reyes, salvo en Ferrol, donde a esa jornada se suma la de San Xiao, con numerosos actos institucionales, gastronómicos e incluso, en esta ocasión, deportivos, que nos hacen alargar -aunque en 2024 haya coincidido en domingo- las navidades.



La mañana del 6 de enero sigue siendo, al menos para mí, la más emocionante de todo el año. Aun a pesar de tener hijos ya mayores, sigo disfrutando como una niña pequeña con las sorpresas, propias y ajenas, que recibimos en nuestra casa y en la de los familiares más cercanos.



Un año más, Sus Majestades de Oriente se han portado maravillosamente. Y en eso mismo deben de confiar nuestros responsables municipales cuando, como si de una carta a los Reyes Magos se tratase, montan una especie de “fake” navideña que, bajo el título de “Abrir Ferrol al mar”, han presentado un Rey —Varela, no Melchor— y un candidato a la presidencia de la Xunta a dos meses escasos de las elecciones autonómicas. Y hablo de deseo e incluso de noticia falsa puesto que ese macro proyecto millonario, al menos a día de hoy, no se sustenta sobre ninguna realidad, salvo la de un proyecto de 2010 (con el socialista Vicente Irisarri al frente de la Alcaldía) y el apoyo a esta idea de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al entonces alcalde Ángel Mato antes de las elecciones de mayo. Ni proyecto realizado por el Concello en estos meses para el derribo de la muralla, ni proyecto para la fachada marítima de Caranza; ni siquiera plan director que marque los usos de todo ese espacio que se incluye en ese convenio que, salvo para anunciar un compromiso de la Xunta que habrá ver cómo y cuándo se materializa y cómo y cuándo asume su parte el Concello, para nada sirve. Bueno, sí. Sirve como acto electoral, como cortina de humo para tapar la falta de gestión del PP en Ferrol en estos seis meses, e incluso sirve como deseo para la Carta de los Reyes Magos de 2030. Porque varios años, en el mejor de los casos, van a tener que pasar hasta que todo eso que nos vende el PP de Ferrol y de Galicia como logro actual, no se va a poder empezar a vislumbrar hasta dentro de unos cuantos años.



Ya de pedir a los Reyes, sería más importante haberles pedido la resolución de problemas presentes y que el gobierno de José Manuel Rey Varela no ha sido capaz de solucionar e incluso en algunos casos, siquiera de afrontar. Desde sus promesas de poner fin a los problemas de personal, hasta la construcción de un centro de salud en San Xoán, el ejecutivo municipal no ha sabido, querido o podido dar respuesta a las necesidades de la ciudad. Lejos de eso, o ha destruido/modificado la gestión anterior o se ha apropiado de ella, como si de un regalo de Rey (Varela) se tratase en lugar de ser producto del trabajo del Rey Mato, Rei(na) Villalón o Reina Lamas (así hasta ocho). Y eso por no hablar de las obras que se encontraron iniciadas en junio, y que no han sido capaces de finalizar en ningún caso.



Por eso, considero imprescindible dejar esos sueños y deseos para la noche del 5 de enero y centrarse en la realidad, en la resolución de los problemas que tiene Ferrol y que aguardan desde hace tiempo (algunos, sí, enquistados desde hace años) por una solución. Trabajemos por la ciudad con objetivos reales. De realidad, no de Oriente.