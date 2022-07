¿Se puede ganar esta guerra?

Supongo que habrá estadistas, si queda alguno, que estarán midiendo las posibilidades de Putin de perder la guerra que ha montado o lo que es lo mismo, expertos que hagan cálculos sobre las posibilidades de Ucrania-OTAN para derrotar al genocida ruso. Esta pregunta viene al caso porque desde la ignorancia en la que nos mantienen a los ciudadanos sobre la materia, tendemos a hacer cábalas que nos permitan atisbar un futuro que hoy no vemos por ninguna parte.



No sé si esto se mide por bombas, por recursos humanos o por la bestialidad que cada bando está dispuesto a llegar haciendo honor a aquello de que “en la guerra y en el amor vale todo”. Lo cierto y verdad es que, más allá de las vidas que el conflicto se está cobrando, que no es cosa menor, los europeos y muy especialmente los españoles, nos estamos arruinando cada día un poco más y no sabemos hasta cuándo vamos a poder aguantar, pero ya les adelanto que millones de familias han tocado fondo y subsisten en economía de guerra y se limitan a sobrevivir como pueden.



Esta guerra que iba a durar semanas, lleva cuatro meses de muertes y destrucción y según los opinadores mediáticos va para largo. Por eso es imprescindible que nos cuenten la verdad. Si se puede ganar, ¿por qué no se gana de una vez?, y si no se puede ganar, ¿qué estamos haciendo?



Para engrasar más nuestras dudas y nuestros temores, la información que nos llega nos hace saber que Putin amenaza con su arsenal nuclear que, dicen, será capaz de utilizar en caso de que vea en peligro sus objetivos. Los buenistas dicen que no las utilizará porque sabe del potencial de los países que se aglutinan bajo el paraguas OTAN y supondría la destrucción total, ¡vaya tranquilidad!



Las bombas que ya nos están cayendo lo hacen en forma de castigos económicos y por eso pagamos la gasolina a más de dos euros el litro, la luz ya no se sabe ni a como la pagamos y la despensa está vacía. Las colas del hambre no paran de crecer y se nos ocultan para “no alarmarnos”.



Nuestra capacidad de resiliencia es mucha y lo tenemos acreditado, pero no es infinita y parece que nuestro gobierno no lo sabe.



Esta ayuda de 200 euros para aquellos con rentas inferiores a 14.000 euros anuales y que no cobren ningún subsidio no arreglará nada, darán la bienvenida a esa limosna que les va a durar lo que un caramelo a la puerta de un colegio y después ¿qué? Con la clase media destruida y la base de la pirámide cada vez más ancha, solo cabe esperar la chispa que haga saltar por los aires la paz social y ahí comenzará un conflicto difícil de contener.



¿Están esperando a que esto suceda? No sé a donde tenemos que llegar para que alguien ponga pie en pared y diga ¡basta!



Tampoco sé si para entonces la pobreza en España se nos habrá llevado a todos por delante, si nuestros hijos verán un horizonte detrás de los nubarrones o si sabrán perdonarnos por el mundo que les dejamos, pero sí tengo una seguridad: necesitamos saber la verdad y poner rostro a los estadistas que están destruyendo nuestro presente y, quizá, aniquilando nuestro futuro. ¡En qué manos estamos!