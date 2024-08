Hace unos días, celebrábamos el 25º Aniversario del nacimiento de “Diario de Ferrol”, y en los actos de conmemoración de la efemérides veíamos, al frente del periódico, a una mujer, por vez primera en la historia de los medios de comunicación ferrolanos.



Cristina Rodríguez Calvo es una periodista de raza, con una dilatada carrera profesional a sus espaldas, puesto que no podemos olvidar que ya formaba parre de la plantilla inicial de Diario de Ferrol. En su día, el nombramiento de Cristina me hizo reflexionar acerca de la trayectoria de las periodistas ferrolanas que llegué a conocer y a las que conozco actualmente.



Recuerdo, al poco de iniciar mis primeros pasos en el Periodismo, allá por el verano de 1968, de la mano de Don Paco Valle Romero, en aquella pequeña delegación de la calle Magdalena, cuando tuve conocimiento de la existencia de una mujer periodista, vecina miá de la calle Galiano, Olga Cristina Viaño, hija del dueño de la peluquería existente al principio de la calle mencionada, el Sr. Viaño, donde acudía,algunas veces a cortarme el pelo. Olga Cristina, que en aquel entonces estaba casada con otro gran periodista, Ángel Padín Panizo, trabajaba, al igual que su marido, en la redacción central del mismo periódico coruñés donde yo lo hacía, pero en la delegación ferrolana que mencioné.



Fue la primera mujer periodista de mi ciudad de la que tuve noticia, y las informaciones que me llegaban de otros compañeros de profesión me indicaban que se trataba de una brillante columnista de opinión, entrevistadora y reportera. Años más tarde, cuando yo ejercía labores periodísticas en la Oficina de Comunicación Pública del Estado Mayor de la Capitanía General de la 6ª Región Militar Noroeste (A Coruña), me enteré que Olga Cristina se había hecho cargo de la dirección de “El Ideal Gallego”, siendo la primera mujer que accedía a dicho cargo en Galicia. Le envié una tarjeta de felicitación y poca mas relación tuve con ella, ya que lo hacía a través de sus subordinados.



En la época de mi primera actividad, recuerdo--¡como no!--, a Julia Díaz Sixto, locutora de “Radio Popular” de Ferrol, actual presidenta del Club de Prensa de Ferrol, o a la colaboradora de “La Voz”, África Otero, que publicaba unos interesantes artículos en las páginas locales de dicho diario. Tuve después noticias de Rosa Cal Martínez, que se orientó hacia la docencia, y después de cursar los estudios de Ciencias de la Información y Pedagogía, en Madrid, fue una brillantísima profesora de la Facultad de C. de la I. de la Universidad Complutense madrileña.



Hoy en día, son muchísimas las periodistas que desarrollan su carrera profesional en Ferrol, en los medios de comunicación ferrolanos, tanto escritos como audiovisuales. Muchas de ellas colaboran, además, en muy distintas actividades culturales y sociales. Se que, probablemente, se quedará alguna compañera “en el tintero”, pero no me resisto a publicar sus nombres: Marta Corral, Puri Rodríguez, Verónica Vázquez Cabeza, Beka Collado, Puri Ceballos, Montse Mayoral, Bea Antón, Patricia Hermida, María Jesús Rico, Miriam Tembrás, Montserrat Fernández, Beatriz García Couce, Ada Romero, Natalia Anguita, Blanca Torra, Eva Mazás, Rita Tojeiro y quizás alguna otra que en este momento no recuerdo y a la que pido mis mas humildes disculpas.



Estimadas amigas y compañeras, quiero expresaros desde aquí mi admiración, respeto y agradecimiento por vuestro brillante trabajo cotidiano, poniendo bien alto el listón del Periodismo ferrolano. Gracias a vosotras, nos informamos, a diario, afortunadamente.