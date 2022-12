Los periódicos internacionales de la Hemeroteca del Ateneo Ferrolán. Asia (II)

Comienzo estas líneas dejando claro un punto que no traté en el artículo anterior. En Ferrol existe un importante Club de Prensa que atiende al pasado con la reconocida revista Ferrol Análisis, y a los acontecimientos diarios de Ferrolterra llevando a cabo múltiples programas durante todo el año, abiertos a todo el público. Además, la presidenta actual mantiene unas relaciones muy buenas con el grupo de periodistas del contorno, por cierto, en el que brilla un ramillete de señoras grandes profesionales, los varones siempre lo fueron.



Cuando los periódicos internacionales tenían que buscar donde vivir para el futuro, se le ofreció al Club de Prensa, la mayoría lo recibió con sorpresa, atención y dejando la puerta abierta, incluso encargaron un armario especial para periódicos. Pasó el tiempo y en su momento explicaron que el espacio de que disponen no es muy grande y lo peor, no tienen bibliotecaria/o que se ocupe de organizar la prensa y de atender al que vaya a verla. Se podía contar con los estudiantes que van a hacer prácticas y/o los becarios, pero cambiaron las condiciones universitarias y no se pueden cumplen las nuevas exigencias aprobadas.



Llegado el momento de la donación, figura el Club de prensa de Ferrol junto con el Ateneo Ferrolán, ambos firmaron mantenerlos y ponerlos a disposición de los curiosos o los estudiosos para hacer la tesis o el fin de grado, incluso simplemente ver cómo era aquel hebdomadario (semanario) suizo que leía su abuelo el domingo.



En la presentación de estos periódicos internacionales hemos dado unas sucintas notas sobre la prensa en Europa, hoy citaremos la de Asia.



En Asia la prensa ha cambiado mucho en 25 años, técnicamente se ha europeizado, sirva de ejemplo la de Turquía, tenemos diez cabeceras, aunque todos cuentan lo mismo, el periodismo está controlado, POSTA, 2011 tamaño sábana (el modelo más grande) en portada aparece un puzzle con Erdogan, Sabah 2011, 34 pp. Erdogan en primera plana; Taraf (El Partido) 2011, sábana, 20 pp. sensacionalista, fotos en color. Quizá lo que más llame la atención sea el anclaje, casi general, a los periódicos digitales. Una cabecera que ha nacido en texto escrito se mantiene, pero le acompaña la misma cabecera que se lee por internet. El noventa por ciento son lectores de menos de 40 años, esos que no pueden apartarse del móvil o la tablet y no disponen de un folio o agenda en sus bolsillos.



En Asia el periodismo más globalizado es el japonés, influido por Europa y por América del norte. El Asahi Shimbum (desde 1879) hoy segundo periódico del país, fue primero mucho tiempo, tiene edición en inglés para jóvenes, edita millones de ejemplares, en España se conoció con motivo de los Juegos Olímpicos, abrió delegación en Barcelona. El Asahi Shinbum International, se imprimía en Londres. Otro para atraer turistas era Japón Gráfico 1990, trimestral, en once idiomas, una era el castellano. Nihon Keizal Shinbum su ed. europea se imprimía en la imprenta del Financial Times de Londres.



De Egipto sólo tenemos uno de los abundantes y variados que tuvo. Al Ahram, 1984, 7 agosto ( y otro del 2002, 29 abril) era un periódico para el exterior, edición Internacional en árabe, se podía comprar en Marruecos y algunas veces en Madrid, hoy se puede ver online.



De China dos: Asia Week, 1992, de Hồng Kông colonia británica, semanal, en inglés; y el oficialista Rénmín Ribao (Pueblo de China) diario totalmente dirigido, es el más importante. Han mejorado mucho en técnica y presentación, no en contenidos libres. China dispone de la agencia de noticias Xinhua (Global) creada por el partido comunista, para atender a todos los chinos dispersos en los cinco continentes, Hoy tiene servicio digital en español, no dejen de pasarle una mirada.



India son cinco y todos del año 2004. Business Standard, estaba Asociado al Financial Times. Como colonia británica, en 1838 en Bombay, se fundó The Times of India en inglés. Hoy está considerado el primer diario anglófono del mundo en tiradas (más de 3 millones) y de circulación.



El Hindustan Times en New Delhi, sábana,inglés; Hindustan Dainik con su servicio por internet www.hindustandainik.com ; o el Sunday Times en New Delhi. 30 pp. sábana.



Sólo se consiguió un único ejemplar de los siguientes países: Jordania, Nepal, Siria, Thailandia y Taiwan.



De Corea del Sur hay tres: The Chosun Libo (El diario de Corea) es uno de los principales periódicos, fundado en 1920, con una circulación diaria de más de 2,2 millones. Chosun Libo y su empresa subsidiaria, Chosun Digital, operan el sitio web de noticias Chosun.com, que publica versiones web del periódico en inglés, chino y japonés; The Hankook Libo, 1993 periódico diario publicado en Seúl, su tirada es de un millón de ejemplares, por malversaciones se vendió a la empresa que edita The Korea Times; y popular el Seoul Shinmun, de enero del 1984. Todos en su lengua propia el coreano (en las dos Coreas) menos The Korea Times que sale en inglés.



Una conclusión que podemos sacar es que The Times de Londres fue el padre de cientos de periódicos que intentaron copiar su estructura, desde New York Times.



Es de reconocer que la prensa británica se consolidó en Inglaterra a finales del siglo XVIII, fueron los primeros y los mejores en el mundo. Las grandes inversiones en el tirado de los cables por el Atlántico para unirse con el continente americano norte, centro y sur, su agencia Reuters triplicó su valor, hasta hoy es apreciada por su buen trabajo.